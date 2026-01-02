Σύνοδος κορυφής στο Παρίσι για την Ουκρανία συγκαλεί ο Μακρόν - «Παρών» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Daron Acemoglu, καθηγητή Οικονομικών στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT), στο πλαίσιο της 29ης Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση

Με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 στο Παρίσι η συνάντηση των ηγετών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων, με βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα.

Τη σύνοδο συγκαλεί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε προαναγγείλει τη διεξαγωγή της λίγες ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι χώρες της Συμμαχίας των Προθύμων θα συναντηθούμε στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου, προκειμένου να οριστικοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμβολή κάθε κράτους», είχε δηλώσει ο Γάλλος πρόεδρος, μετά από επικοινωνία που είχε, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.