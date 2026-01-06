Θεοφάνια: Ένταση κατά τη ρίψη του σταυρού στα Τρίκαλα - «Όχι έτσι παιδιά», φώναζε ο Μητροπολίτης
Τα ευτράπελα δεν έλειψαν ούτε από την τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στα Τρίκαλα
Δεν έλειψαν τα ευτράπελα κατά τη σημερινή τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού για το εορτασμό των Θεοφανίων στα Τρίκαλα.
Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, στη δεύτερη ρίψη του σταυρού, οι συμμετέχοντες έπεσαν στα νερά με ένταση, προσπαθώντας να τον ανασύρουν.
Η εικόνα αυτή προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Μητροπολίτη, ο οποίος απευθυνόμενος στους νεαρούς τους κάλεσε να επιδείξουν ψυχραιμία, λέγοντας χαρακτηριστικά «όχι έτσι, παιδιά».
Ακολούθησε νέα ρίψη του σταυρού, με την τελετή να συνεχίζεται κανονικά και με τάξη.
Δείτε το βίντεο:
