Από την πρόωρη βουτιά νεαρού στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας στη «μάχη του σταυρού» της Φλώρινας

Θεοφάνια 2026: Από την κατάνυξη στα «παρατράγουδα» - Τα ευτράπελα της φετινής χρονιάς
Με λαμπρότητα εορτάσθηκαν τα Θεοφάνια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η τελετή του Μεγάλου Αγιασμού των Υδάτων, η ρίψη του Τιμίου Σταυρού και η βουτιά των πιστών στα παγωμένα νερά, αποτελεί μια από τις πιο επιβλητικές εικόνες της Ορθοδοξίας. Ωστόσο, πέρα από την κατάνυξη και την ευλογία που χαρακτηρίζουν αυτή την ημέρα, δεν έλειψαν για μία ακόμη χρονιά τα ευτράπελα, με κάποια πιο κωμικά και άλλα αρκετά δραματικά.

Μεσσηνία: Ιερέας έριξε το σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος

Ιερέας σε Κοινότητα της Τριφυλίας, στη Μεσσηνία έριξε στη θάλασσα του Κυπαρισσιακού Κόλπου τον Σταυρό με έναν ξεχωριστό τρόπο τηρώντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει από προηγούμενα χρόνια.

Ο ιερέας, στην παραλία του Καλού Νερού αφού έδεσε τον Σταυρό με πετονιά σε καλάμι ψαρέματος, τον έριξε στη θάλασσα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του tharrosnews.gr

Πρωτοφανής συμπλοκή στη Φλώρινα για τα Θεοφάνια: «Μέχρι να πάτε πίσω δεν θα ρίξω τον σταυρό»

Μία πρωτοφανής συμπλοκή σημειώθηκε στη Φλώρινα για τα Θεοφάνια, γεγονός που υποχρέωσε τον Μητροπολίτη να φωνάξει: «Μέχρι να πάτε πίσω δεν θα ρίξω τον σταυρό».

Η συμπλοκή μεταξύ των πιστών μάλιστα, σημειώθηκε παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, καθώς πιάστηκαν στα χέρια, προσπαθώντας να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό κατά τον Αγιασμό των Υδάτων στο ποτάμι της πόλης.

Όπως δείχνουν βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφού ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος έριξε τον Σταυρό στο ποτάμι, οι πιστοί δεν μπορούσαν να… συμφωνήσουν ποιος έπιασε τον Σταυρό και επί αρκετά δευτερόλεπτα σπρώχνονταν και φώναζαν μεταξύ τους. Οι εικόνες δεν συνάδουν με το πνεύμα κατάνυξης και φωτισμού της ημέρας, καθώς οι αγριεμένοι άνδρες φαίνονται να καβγαδίζουν αντί να ομονοούν, μοιάζοντας έτοιμοι για επίθεση παρά για φώτιση...

«Ο Σεβασμιώτατος έριξε τον Σταυρό και αρκετά άτομα μπήκαν στο ποτάμι για να τον πιάσουν. Από ό,τι κατάλαβα, τον έπιασαν περισσότερα από ένα άτομα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η επιστροφή του στον Σεβασμιώτατο, ώστε να τον προσκυνήσουν οι δημότες. Δεν υπήρξε καβγάς. Ήμουν παρών, αν και βρισκόμουν πιο πίσω», δήλωσε στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος Φλώρινας, Βασίλης Γιαννάκης.

Ηράκλειο: Έσπασαν τον σταυρό οι δεκάδες πιστοί

Με απρόπτα τελέστηκε ο αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι του Ηρακλείου ανήμερα των Θεοφανίων, καθώς ο ξύλινος σταυρός έσπασε κατά την προσπάθεια των πιστών να τον ανασύρουν από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μεγάλη πίεση που ασκήθηκε από τους «βουτηχτάδες», οι οποίοι έπεσαν στα νερά για να λάβουν την ευλογία του Αγίου Πνεύματος, είχε ως αποτέλεσμα να αποκολληθεί τμήμα του σταυρού.

Παρά το απρόοπτο, η γιορτή των Θεοφανίων εορτάστηκε με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα. Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, η πομπή κατευθύνθηκε πεζή προς το λιμάνι της πόλης, όπου και πραγματοποιήθηκε η τελετή καθαγιασμού των υδάτων από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.

Δεκάδες άτομα όλων των ηλικιών βούτηξαν στα νερά του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν τον σταυρό. Ο νεαρός άνδρας που κατάφερε να τον ανασύρει πρώτος έλαβε, όπως ορίζει η παράδοση, την ευλογία και το δώρο από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, ενώ εγκάρδιες ευχές απηύθυνε και σε όλους τους πιστούς.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και τοπικών αρχών, καθώς και πλήθος κόσμου.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε ότι «το φως το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη γύρω μας, το έχουμε ανάγκη μέσα μας», προσθέτοντας πως «το φως πρέπει να το αποζητούμε, να το δεχόμαστε και με πολύ φως να πορευτούμε και σε αυτή τη χρονιά».

Μύτικας: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

Άκυρη κρίθηκε η πρώτη εκκίνηση για την κατάδυση του Τίμιου Σταυρού στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας ανήμερα των Θεοφανίων, καθώς ένας νεαρός δεν άντεξε την αγωνία και βούτηξε στη θάλασσα πριν την ώρα του.

Η πρώτη εκκίνηση κρίθηκε άκυρη, αλλά το κέφι και το χιούμορ των συμμετεχόντων κράτησαν ζωντανό το έθιμο, και τελικά ο σταυρός «βρήκε τον δρόμο» του στο νερό όπως πρέπει.

Μάλιστα κάποιος παρευρισκόμενος δεν παρέλειψε να σχολιάσει ό,τι ο νεαρός «το έκανε το ζέσταμα».

