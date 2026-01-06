Θεοφάνια: Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος βούτηξε στη θάλασσα της Γλυφάδας για να πιάσει τον Σταυρό

Ως λάτρης της χειμερινής κολύμβησης, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος βούτηξε κι εκείνος στα νερά της Γλυφάδας μαζί με άλλους άνδρες για να πιάσουν τον Σταυρό, ανήμερα της γιορτής των Θεοφανίων.

Όπως ανέφερε δημοσιογράφος της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο επιχειρηματίας είπε: «Η καρδιά μου το λέει» και ότι ως χειμερινός κολυμβητής κάνει καθημερινά μπάνιο στη θάλασσα.