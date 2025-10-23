Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Του έκαναν έξωση από την βίλα του στην Γλυφάδα - Βίντεο

Πραγματοποιήθηκε η έξωση στην πολυτελή βίλα του Αργύρη Παπαργυρόπουλου στην Γλυφάδα. Ο επιχειρηματίας είχε χάσει το ακίνητο σε πλειστηριασμό πριν από δύο χρόνια.

Το ακίνητο εκτείνεται σε 500 τ.μ. μέσα σε οικόπεδο ενός στρέμματος σε μία από τις καλύτερες περιοχές των νοτίων προαστίων και πωλήθηκε αντί 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για τον πρώην «βασιλιά» της νύχτας.

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και περιέγραψε τα όσα συμβαίνουν. Μάλιστα, ο ίδιος ζήτησε να του δώσουν λίγες ημέρες παράταση για να μαζέψει τα προσωπικά του αντικείμενα.

Ο γνωστός επιχειρηματίας είπε: «Το σπίτι το ξέρει όλη η Ελλάδα. Προχτές είχαμε ένα δικαστήριο για να πάρουμε μια παράταση. Περιμένω ακόμα τον δικηγόρο για το χαρτί. Ήρθε o δικαστικός επιμελητής εδώ με τον κλειδαρά. Γίνεται ένας χαμός, θέλουν να με πάνε στο τμήμα, εγώ δεν πάω. Θέλανε να με βγάλουν έξω με τη φόρμα.».

«Εγώ πήρα και τον ιδιοκτήτη, μου είπε “δεν σου δίνω παράταση”. Δεν με αφήνουν να μπω στο σπίτι. Θέλουν να με πάνε στο τμήμα. Ξέρω γω γιατί; Δεν με αφήνουν να μπω μέσα. Μπήκαν μέσα, αλλάξανε τις κλειδαριές. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι ντροπή αυτό που κάνουν. Ήρθαν 3-4 στην αρχή, μετά ήρθε η αστυνομία, λες και θα πιάνανε τον αρχιληστή. Πήγα μέσα να κατουρήσω και δεν μπορώ να μπω. Εδώ θα μείνω. Δεν θα βρεθεί ένας εισαγγελέας να μου δώσει παράταση για να μπω μέσα να μαζέψω τα πράγματά μου;», πρόσθεσε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

«Πού να πάω εγώ τώρα; Να φύγω έτσι με την φόρμα; Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να πει “αφήστε τον άνθρωπο δέκα μέρες”, να μαζέψω τα πράγματα. Τώρα δεν είναι κανένας μέσα στο σπίτι. Σε δέκα μέρες θα το έχω αδειάσει», σημείωσε ο ίδιος.

