Συνελήφθη η γνωστή Τουρκάλα τραγουδίστρια Alya

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση αναφορικά με διακίνηση ναρκωτικών αλλά και πορνείας που έχει απασχολήσει αρκετά την Τουρκία το τελευταίο διάστημα, καθώς στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται αρκετοί Τούρκοι Celebrities.

Μία από τους υπόπτους για τους οποίους είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και η οποία έχει διαπιστωθεί ότι βρίσκεται στο εξωτερικό είναι η τραγουδίστρια Alya Şahinler, γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα «Alya».

Την τραγουδίστρια - η οποία βρισκόταν στο εξωτερικό - περίμενε στο αεροδρόμιο αστυνομικό φυλάκιο, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν την γνωστή τραγουδίστρια μόλις αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο και μεταφέρθηκε στο στο αστυνομικό τμήμα.

Έπειτα από την σύλληψή της ο αριθμός των συλληφθέντων αυξήθηκε σε 24. Ως αποτέλεσμα της επιχείρησης, 23 ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ διαπιστώθηκε ότι 2 ύποπτοι βρίσκονταν στο εξωτερικό και 1 ύποπτος βρισκόταν σε σωφρονιστικό ίδρυμα για άλλο έγκλημα.

Στο στόχαστρο κι άλλοι celebrities

Από τις 8 Οκτωβρίου, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της έρευνας για ναρκωτικά που διεξάγει η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης με στόχο Celebrities. Πολλά γνωστά ονόματα της δημόσιας σφαίρας, μεταξύ των οποίων μουσικοί, μάνατζερ και επιχειρηματίες, έδωσαν DNA για καταθέσεις και εξετάσεις για ναρκωτικά. Ορισμένα άτομα έχουν επίσης συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Στις 18 Δεκεμβρίου, σε ταυτόχρονη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε 7 διευθύνσεις στις περιοχές Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy και Esenyurt, συνελήφθησαν η ηθοποιός İrem Sak, το φαινόμενο των social media Danla Bilic, η Mümine Senna Yıldız και η τραγουδίστρια Aleyna Tilki. Οι ύποπτοι Sak, Bilic, Tilki και Yıldız αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τη λήψη δειγμάτων αίματος και μαλλιών.

Ο τραγουδιστής Yusuf Güney και η ηθοποιός Melisa Döngel ήταν επίσης μεταξύ αυτών που αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την κατάθεση των δηλώσεων και τη λήψη δειγμάτων για εξέταση. Η Şeyma Subaşı, για την οποία εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη κατά την επιστροφή της από τις ΗΠΑ και αφέθηκε ελεύθερη υπό δικαστικό έλεγχο.

Υπάρχουν επίσης εντάλματα σύλληψης για τους Şevval Şahin, Mert Vidinli και Kasım Garipoğlu. Τέλος, τα περιουσιακά στοιχεία των υπόπτων έχουν κατασχεθεί. Οι ύποπτοι κατηγορούνται για αγορά, κατοχή ή χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών.