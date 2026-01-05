Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος»

Η Ισραηλινή πρώην όμηρος Ρόμι Γκόνεν δήλωσε ότι υπέστη επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις , παρενόχληση και εκφοβισμό κατά τη διάρκεια των 471 ημερών αιχμαλωσίας της από τη Χαμάς, μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια για την εμπειρία της και το φόβο οτι θα γίνει «σεξουαλική σκλάβα» στη Γάζα.

Η Γκόνεν, 25 ετών σήμερα, απήχθη σε ηλικία 23 ετών από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο της συμφωνίας ομηρίας του Ιανουαρίου 2025. Σε μια συνέντευξη δύο μερών που μεταδόθηκε αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή Uvda του ισραηλινού Channel 12, περιέγραψε διάφορα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης από τρεις διαφορετικούς άνδρες.

Στη συνέντευξή της, περιέγραψε λεπτομερώς την κακοποίηση που υπέστη, μεταξύ άλλων τον τρόμο από τον πρώτο βιασμό ενώ ήταν αναίσθητη και τη στιγμή που ένας από τους επιτιθέμενους «ξεχείλιζε από χαρά» βλέποντάς την να κλαίει κατά τη διάρκεια 30λεπτου βασανιστηρίου. «Ένας άνδρας άρχισε να μου ξεσκίζει όλα τα ρούχα. Άλλος μου έβγαλε τα παπούτσια, κάποιος άλλος τα σκουλαρίκια. Ήμουν γυμνή και απλώς εκεί, σαν να βλέπω τον εαυτό μου από πάνω…» Η φρίκη συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νοσοκομείο: «Ήμουν χτυπημένη, χωρίς δύναμη, και με άγγιζαν ταυτόχρονα περίπου 15 άνθρωποι… Δεν είχα κανέναν έλεγχο πάνω τους».

Η Ρόμι περιέγραψε πώς την κακοποίησαν ενώ βρισκόταν σε κρεβάτι νοσοκομείου, και είπε οτι η φρίκη συνεχίστηκε σε διαμερίσματα της Γάζας, όπου οι απαγωγείς την παρακολουθούσαν, την απειλούσαν και την κακοποιούσαν ξανά και ξανά.

«Μόνο όταν βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει στο σώμα. Και ο φόβος - μερικές φορές παραλύει», είπε η Γκόνεν, περιγράφοντας αυτό που αποκάλεσε τη «χειρότερη» επίθεση. Σύμφωνα με την αφήγησή της, ένας από τους απαγωγείς την διέταξε να μπει σε ένα μπάνιο, την ακολούθησε μέσα και της επιτέθηκε. «Υπήρξε αυτή η στιγμή στο μπάνιο, έκλαιγα σαν τρελή», είπε, «και εκείνος περνούσε υπέροχα, εκστατικός, σαν να είχε λάβει το δώρο μιας ζωής».

Κοιτάζοντας μέσα από ένα μικρό παράθυρο, είπε, εντυπωσιάστηκε από «την ασυμφωνία μεταξύ της όμορφης, συνηθισμένης καθαρής ζωής έξω - και της βρωμιάς, της κτηνωδίας και της αηδίας που συνέβαινε μέσα στο μπάνιο». Μετά την επίθεση, θυμήθηκε ότι σκέφτηκε: «Ρόμι, όλοι στο Ισραήλ νομίζουν ότι είσαι νεκρή και ότι θα είσαι η σεξουαλική του σκλάβα για μια ζωή... Τότε έρχεται προς το μέρος μου, μου βάζει ένα όπλο στο κεφάλι και μου λέει: "Αν το πεις σε κανέναν, θα σε σκοτώσω"».

Η Γκόνεν, η οποία υπέστη τραύμα από πυροβολισμό στο χέρι της κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, είπε ότι πέρασε τις πρώτες 34 ημέρες αιχμαλωσίας μόνη της, μετακινούμενη μεταξύ σπιτιών και απαγωγέων. «Έπρεπε να μείνω μόνη μου με αυτό, και δεν είναι εύκολο, έλεγα στον εαυτό μου, "Είσαι δυνατή". Αλλά όχι, δεν είμαι δυνατή, και όχι, δεν μπορείς να γιατρευτείς από κάτι τέτοιο, δεν μπορείς», είπε κλαίγοντας.

Περιέγραψε την πρώτη επίθεση που συνέβη λίγες μέρες μετά την απαγωγή της, όταν ένας υποτιθέμενος γιατρός την ακολούθησε στο ντους με το πρόσχημα ότι θα περιποιηθεί το τραύμα της. «Ήταν «νοσοκόμος» οπότε επέτρεψε στον εαυτό του να «με βοηθήσει». Ήμουν τραυματισμένη, ανίσχυρη και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Μου πήρε τα πάντα», είπε. «Και έπρεπε να συνεχίσω να ζω μαζί του σε εκείνο το σπίτι μετά».

Η Γκόνεν αναφέρθηκε στις «χειρότερες 16 ημέρες αιχμαλωσίας» της, κατά τις οποίες δύο απαγωγείς, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως Ιμπραήμ και Μωάμεθ, την παρενόχλησαν επανειλημμένα. «Ήμουν στο κρεβάτι. Ο Ιμπραήμ έρχεται και κάθεται δίπλα μου και με παρενοχλεί. Όλα γίνονται σε απόλυτη σιωπή. Αρχίζω να κλαίω σπαρακτικά και μου λέει: "Πρόσεχε. Αν δεν ηρεμήσεις, θα θυμώσω", είπε. «Και έτσι περνούσαν οι μέρες»

Ο φόβος για εγκυμοσύνη

«Δεν είχα περίοδο και όλοι τρόμαξαν. Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν ότι μπορεί να μου είχαν κάνει κάτι τους πρώτους τρεις μέρες ή στο νοσοκομείο και να μην το ήξερα. Μου έφεραν τεστ εγκυμοσύνης, ήταν αρνητικό».

Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, η Ρόμι αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς, ενώ ο φόβος ότι είχε μείνει έγκυος την συνόδευε συνεχώς. Κάποια στιγμή, είπε η Γκόνεν, ανώτεροι διοικητές της Χαμάς έμαθαν ότι είχε συγκλονιστεί από μία από τις επιθέσεις και την οδήγησαν μέσα από σήραγγες για να κάνει ένα τηλεφώνημα.

«Σήκωσα το τηλέφωνο και μου είπε "Γεια". Μίλησε εβραϊκά. Μου ζήτησε να του πω όλα όσα συνέβησαν», είπε, θυμούμενη την πρόταση για «κάποιο είδος συμφωνίας. Θα σε βάλω στην κορυφή της λίστας απελευθέρωσης και σε αντάλλαγμα θα μου υποσχεθείς ότι δε θα μιλήσεις». Αναγνώρισε τη φωνή του άνδρα ως ανήκουσα στον Ιζ α Ντιν αλ-Χαντάντ, τότε επικεφαλής της Ταξιαρχίας της Χαμάς στη Γάζα και τώρα ηγέτη της ομάδας στη Γάζα, τον οποίο είπε ότι γνώρισε και αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της.

«Συχνά φίμωναν την ιστορία μου και μου έλεγαν να μη μιλήσω», είπε η Γκόνεν. «Τώρα είμαι εδώ, κάθομαι μπροστά στην κάμερα, και ειλικρινά, κανείς δεν θα με φιμώσει πια. Μου συνέβη και μένα, και ήταν τρομερό, και αντιμετωπίζω τις συνέπειες κάθε μέρα, αλλά είμαι εδώ. Το νίκησα. Είμαι μέσα στις συνέπειες και είμαι πολύ πιο δυνατή από αυτό», κατέληξε.

Μια έκθεση του Ιουλίου 2025 από μια ομάδα Ισραηλινών ερευνητών, γνωστή ως Dinah Project, διαπίστωσε ότι 13 γυναίκες και δύο άνδρες που επέζησαν από την αιχμαλωσία της Χαμάς δήλωσαν ότι βίωσαν ή έγιναν μάρτυρες σεξουαλικής βίας ενώ κρατούνταν όμηροι στη Γάζα. Βασιζόμενοι στις μαρτυρίες τους, τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις φωτογραφίες και τα βίντεο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Χαμάς χρησιμοποίησε τη σεξουαλική βία με έναν εκτεταμένο, συστηματικό και «τακτικό» τρόπο ως «όπλο πολέμου».

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Ρομ Μπρασλάβσκι, ένας φύλακας ασφαλείας που είχε απαχθεί από το φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου, έγινε ο πρώτος άνδρας όμηρος που μίλησε δημόσια για σεξουαλική κακοποίηση στη Γάζα. Λίγο μετά την απελευθέρωσή του με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου 2025, ο Μπρασλάβσκι δήλωσε στην εκπομπή «Hazinor» του Channel 13 ότι υπέστη «φρικτή» και ταπεινωτική σεξουαλική βία και κακοποίηση. «Μου έβγαλαν όλα μου τα ρούχα, τα εσώρουχά μου, τα πάντα», είπε, προσθέτοντας: «Είναι σεξουαλική βία και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσει. Ο στόχος ήταν να συντρίψουν την αξιοπρέπειά μου».

Μια έκθεση του 2024 της Ειδικής Αντιπροσώπου του ΟΗΕ για τη Σεξουαλική Βία σε Συγκρούσεις, Πραμίλα Πάτεν, διαπίστωσε «βάσιμους λόγους να πιστεύουμε» ότι η σεξουαλική βία που σχετίζεται με τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των βιασμών και των ομαδικών βιασμών, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καθώς και «σαφείς και πειστικές» πληροφορίες ότι όμηροι στη Γάζα κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Η Χαμάς έχει επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

