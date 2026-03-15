Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επίθεση drones σε ιταλοαμερικανική βάση στο Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιταλίας δήλωσαν ότι η αεροπορική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία στεγάζει ιταλικό και αμερικανικό προσωπικό, ήταν στόχος επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Κυριακή.

#NSTTV Italy’s military confirms a drone strike on Ali Al Salem base in Kuwait hosting US and Italian forces, destroying an Italian aircraft shelter, though all personnel remain safe.https://t.co/ZjmeiugtOQ pic.twitter.com/kyheE952ID — New Straits Times (@NST_Online) March 15, 2026

Σύμφωνα με τον Αρχηγό του Επιτελείου Άμυνας, στρατηγό Λουτσιάνο Πορτολάνο, το drone έπληξε ένα καταφύγιο που φρουρούσε ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος της ιταλικής Task Force Air (TFA), το οποίο καταστράφηκε. Η επίσημη δήλωση διευκρίνισε ότι, τη στιγμή της επίθεσης, όλο το προσωπικό ήταν ασφαλές και χωρίς τραυματισμούς.

Το Γενικό Επιτελείο διευκρίνισε ότι ο αριθμός των στρατευμάτων στη βάση είχε πρόσφατα μειωθεί λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

Το υπόλοιπο προσωπικό παραμένει στη βάση για να πραγματοποιήσει βασικές δραστηριότητες και το κατεστραμμένο αεροσκάφος θεωρήθηκε βασικός πόρος για τις επιχειρήσεις.

Difesa: attacco con drone alla base di Ali Al Salem in #Kuwait, personale italiano in sicurezza.

Roma, #15marzo 2026

«Questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito… pic.twitter.com/Ebqt4UNa05 — Forze Armate StatoMaggioreDifesa (@SM_Difesa) March 15, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, μια ιταλική στρατιωτική βάση στο ιρακινό Κουρδιστάν δέχθηκε επίσης επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα η Ρώμη να αποσύρει προσωρινά λιγότερους από 300 στρατιώτες που βρίσκονταν στο Ερμπίλ.

