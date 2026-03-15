Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επίθεση drones σε ιταλοαμερικανική βάση στο Κουβέιτ

Το ιταλικό Γενικό Επιτελείο διευκρίνισε ότι ο αριθμός των στρατευμάτων στη βάση είχε πρόσφατα μειωθεί λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιταλίας δήλωσαν ότι η αεροπορική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία στεγάζει ιταλικό και αμερικανικό προσωπικό, ήταν στόχος επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον Αρχηγό του Επιτελείου Άμυνας, στρατηγό Λουτσιάνο Πορτολάνο, το drone έπληξε ένα καταφύγιο που φρουρούσε ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος της ιταλικής Task Force Air (TFA), το οποίο καταστράφηκε. Η επίσημη δήλωση διευκρίνισε ότι, τη στιγμή της επίθεσης, όλο το προσωπικό ήταν ασφαλές και χωρίς τραυματισμούς.

Το Γενικό Επιτελείο διευκρίνισε ότι ο αριθμός των στρατευμάτων στη βάση είχε πρόσφατα μειωθεί λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

Το υπόλοιπο προσωπικό παραμένει στη βάση για να πραγματοποιήσει βασικές δραστηριότητες και το κατεστραμμένο αεροσκάφος θεωρήθηκε βασικός πόρος για τις επιχειρήσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, μια ιταλική στρατιωτική βάση στο ιρακινό Κουρδιστάν δέχθηκε επίσης επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα η Ρώμη να αποσύρει προσωρινά λιγότερους από 300 στρατιώτες που βρίσκονταν στο Ερμπίλ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Novibet
