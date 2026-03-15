Βίντεο από την επίθεση FPV drone στην αμερικανική στρατιωτική βάση «Victory» στη Βαγδάτη
Πρόκειται για την πρώτη φορά που αναφέρεται ότι drone με κάμερα επιτέθηκε σε αμερικανική εγκατάσταση
Πλάνα από επίθεση με FPV drone σε αμερικανική στρατιωτική βάση κοντά στη Βαγδάτη στο Ιράκ έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση Kataib Hezbollah, που υποστηρίζεται από το καθεστώς της Τεχεράνης.
Η άνευ προηγουμένου επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που διαθέτει κάμερα πρώτου προσώπου, δίνοντας στον χειριστή τη δυνατότητα να αλλάζει την πορεία της πτήσης του σε ζωντανό χρόνο σημειώθηκε την Παρασκευή (14/03) λίγες ώρες μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην αμερικανική πρεσβεία στην ιρακινή πρωτεύουσα.
Στο βίντεο φαίνεται το drone να εισβάλει στην στρατιωτική βάση και να καταγράφει πλάνα από τις εγκαταστάσεις, πριν πέσει πάνω σε ένα κτίριο και ανατιναχθεί.