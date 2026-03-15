Βίντεο από την επίθεση FPV drone στην αμερικανική στρατιωτική βάση «Victory» στη Βαγδάτη

Στιγμιότυπο από το βίντεο που δημοσίευσε ιρακινή οργάνωση που υποστηρίζει το καθεστώς της Τεχεράνης.

Πλάνα από επίθεση με FPV drone σε αμερικανική στρατιωτική βάση κοντά στη Βαγδάτη στο Ιράκ έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση Kataib Hezbollah, που υποστηρίζεται από το καθεστώς της Τεχεράνης.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που διαθέτει κάμερα πρώτου προσώπου, δίνοντας στον χειριστή τη δυνατότητα να αλλάζει την πορεία της πτήσης του σε ζωντανό χρόνο σημειώθηκε την Παρασκευή (14/03) λίγες ώρες μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην αμερικανική πρεσβεία στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Στο βίντεο φαίνεται το drone να εισβάλει στην στρατιωτική βάση και να καταγράφει πλάνα από τις εγκαταστάσεις, πριν πέσει πάνω σε ένα κτίριο και ανατιναχθεί.

Iraq's Iranian-backed Kataib Hezbollah has released drone video from an attack on the US's Victory Base near Baghdad International Airport.



It's believed to be the first time the group has successfully used the FPV attack drone to skirt US defences.

