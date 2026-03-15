Ήπειρος: Βίντεο με τη διάσωση ορειβάτη

Άμεση και επιτυχής ήταν η επιχείρηση της ΕΜΑΚ για την διάσωση τρυματισμένου ορειβάτη στην Αστράκα Ηπείρου.

Το περιστατικό αφορούσε έναν εκπαιδευτή αναρρίχησης από την Αθήνα, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στο βουνό με την ομάδα του. Η κινητοποίηση της ΕΜΑΚ ήταν άμεση και η προσέγγιση στο σημείο επιτυχής.

Σύμφωνα με το τοπικό σάιτ epiruspost.gr, αν και τα τραύματα του ορειβάτη –εμφανώς τουλάχιστον- δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή του, αποφασίστηκε να μην υποβληθεί ο τραυματίας στην πολυώρη και εξαντλητική δοκιμασία της επίγειας μεταφοράς με φορείο από τα δύσβατα μονοπάτια.

Έτσι, ζητήθηκε η συνδρομή εναέριου μέσου. Ένα ελικόπτερο απογειώθηκε από τη βάση του Αράξου, προσέγγισε με ασφάλεια την Αστράκα, παρέλαβε τον εκπαιδευτή και τον μετέφερε στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

