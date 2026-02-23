Δύο περιπατήτριες χάθηκαν σε ορεινό μονοπάτι των Τζουμέρκων - Εντοπίστηκαν σώες από την Πυροσβεστική

Στιγμές αγωνίας έζησαν δύο γυναίκες περιπατήτριες που αποπροσανατολίστηκαν σε μονοπάτι μεταξύ του Καταφυγίου Πραμάντων και των Καταρρακτών Κεφαλόβρυσου τη Δευτέρα (23/02), σε περιοχή των Βορείων Τζουμέρκων.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζουμέρκων με δύο υπαλλήλους, ένα όχημα της 5ης ΕΜΑΚ επίσης με δύο υπαλλήλους και μία ομάδα έξι ατόμων της 5ης ΕΜΟΔΕ Ιωαννίνων. Στην επιχείρηση συμμετείχε και η Ελληνική Αστυνομία, αναφέρει το epiruspost.gr.

Μετά από συντονισμένες έρευνες, οι δύο περιπατήτριες εντοπίστηκαν σώες και αβλαβείς από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζουμέρκων και της ΕΛ.ΑΣ. και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, χωρίς να έχουν υποστεί τραυματισμούς.

