Ατρόμητος – ΑΕΚ: «Δεχθήκαμε δύο φθηνά γκολ» | Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για την 25η αγωνιστική της Super League.

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κεκτημένη ταχύτητα από τη Σλοβενία και μολονότι έκανε την ανατροπή, έμεινε τελικά στο 2-2 με τον Ατρόμητο, πληρώνοντας δύο λάθη της σε στατικές φάσεις.

Σε αυτά τα λάθη στάθηκε κι ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος έκανε λόγο για «δύο φθηνά γκολ» στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Περιστέρι.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της NOVA

Για το ματς: «Κερδίσαμε έναν πόντο εδώ, άρα τρεις ομάδες είναι μαζί στην κορυφή. Επιθετικά ήμασταν αρκετά καλοί, μας σταμάτησαν τα δοκάρια και ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Αμυντικά δεν ήμασταν καλοί, κάποιοι παίκτες δεν ήταν στο σωστό αμυντικό επίπεδο. Δύο ηλίθια λάθη από στατικές φάσεις. Φτηνά γκολ».

Για το αν φταίει η έλλειψη συγκέντρωσης στα δύο γκολ που δέχθηκε: «Πληρώσαμε το τίμημα από την έλλειψη συγκέντρωσης, ενώ είμαστε πολύ καλοί στις στημένες φάσεις. Υπήρχε γενικότερη έλλειψη συγκέντρωσης για να φτάσουν στις στατικές φάσεις και μας κόστισε αυτό».

