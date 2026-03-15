Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2: «Φρέναρε» στο Περιστέρι κι απέκτησε ξανά… συγκάτοικους

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κεκτημένη ταχύτητα από τη Σλοβενία και μολονότι έκανε την ανατροπή, έμεινε τελικά στο 2-2 με τον Ατρόμητο, πληρώνοντας δύο λάθη της σε στατικές φάσεις – Δύο δοκάρια στο 93ο λεπτό είχαν οι «κιτρινόμαυροι».

Βαγγέλης Πάτας

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2: «Φρέναρε» στο Περιστέρι κι απέκτησε ξανά… συγκάτοικους
Άδικη μεν, «γκέλα» δε για την «Ένωση», η οποία άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι κι έτσι απέκτησε ξανά συγκάτοικους στην κορυφή, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, καθώς είδε τον πρώην παίκτη της, Σίμο Μήτογλου να σκοράρει στο 33ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λούκα Γιόβιτς με δύο γκολ σε διάστημα εφτά λεπτών γύρισε το παιχνίδι για τους «κιτρινόμαυρους», ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, αυτό δεν ήταν αρκετό.

Ο Ατρόμητος ισοφάρισε με τον Σάμουελ Μουτουσαμί στο 71ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος ακόμα μια κακή αντίδραση (όπως και στο πρώτο τέρμα) της «κιτρινόμαυρης» άμυνας. Η «Ένωση» έχασε τεράστια ευκαιρία στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, έχοντας δύο δοκάρια στην ίδια φάση με τους Μουκουντί και Γιόβιτς, ενώ από ένα γκολ ακυρώθηκε στην κάθε ομάδα (Μπάκου και Βάργκα).

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, έχοντας δύο ευκαιρίες στο πρώτο ενάμισι λεπτό του αγώνα. Ο Γκουγκεσασβίλι έδιωξε το σουτ του Μάνταλού σε κόρνερ, από το οποίο ο Μουκουντί πήρε κεφαλιά μέσα στην περιοχή, αλλά ξανά ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου δήλωσε «παρών».

Οι «κιτρινόμαυροι» πατούσαν με ευκολία στην αντίπαλη περιοχή, αλλά δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τους, ενώ στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν την κατάσταση και κράτησαν περισσότερο την μπάλα.

Οι παίκτες του Νίκολιτς σε θέση άμυνας δεν έδειχναν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα κι οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Ουκάκι, έπειτα από λάθος του Μουκουντί. Ο Στρακόσα, όμως, μπλόκαρε το σουτ στο 26ο λεπτό.

Ο Ατρόμητος κατάφερε να ανοίξει το σκορ, εκμεταλλευόμενος την κακή αμυντική αντίδραση σε στημένη φάση. Η κομπίνα των γηπεδούχων έβγαλε μόνο του τον Μήτογλου, ο οποίος με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το 1-0 στο 33ο λεπτό.

Ο Έλληνας αμυντικός σκόραρε στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός και το έπραξε κόντρα στην πρώην ομάδα και γι’ αυτό δεν πανηγύρισε.

Στο 43’ ο Στρακόσα έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στο σουτ του Καραμάνη, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Μπάκου, στην επαναφορά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στις καθυστερήσεις, ο Βάργκα σκόραρε μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, αλλά ούτε αυτό το γκολ μέτρησε, καθώς ο Ούγγρος ήταν κι αυτός σε αντικανονική θέση.

Μετά την ανάπαυλα, ο Νίκολιτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Πινέδα και Ζοάο Μάριο αντί των Μάνταλου και Λιούμπισιτς, κάτι που βοήθησε την ΑΕΚ να μπει δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι «κιτρινόμαυροι» πίεσαν και με πρωταγωνιστή τον Γιόβιτς γύρισαν το ματς μέσα σε 7 λεπτά. Στο 63’ ο Σέρβος με πολύ όμορφο τελείωμα μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1, ενώ 69’ γύρισε… τούμπα το ματς με κοντινό πλασέ, εκμεταλλευόμενος το γύρισμα του Κοϊτά.

Ο Ατρόμητος, όμως, βρήκε άμεσα την ισοφάριση, εκμεταλλευόμενος ακόμα μία κακή αντίδραση σε στημένο της «κιτρινόμαυρης» άμυνας. Στο πρώτο κόρνερ που κέρδισαν οι γηπεδούχοι στο ματς, ο Μουτουσαμί βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι και με πλασέ ισοφάρισε σε 2-2 στο 71’.

Η ΑΕΚ πίεσε, αναζητώντας τρίτο γκολ κι έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Βάργκα στο 85ο λεπτό, με τον Γκουγκεσασβίλι να αποκρούει πάνω στη γραμμή, ενώ στο επόμενο λεπτό το σκαστό σουτ του Ρέλβας πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ στάθηκε άτυχη, καθώς βρήκε δύο φορές το δοκάρι στην ίδια φάση! Αρχικά, ο Μουκουντί με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο και στην εξέλιξη της φάσης ο Γιόβιτς με σουτ τράνταξε το δεξί του Γκουγκεσασβίλι.

Στο 90+6’ ο Μήτογλου πήρε την κεφαλιά στην αντίπαλη περιοχή, με την μπάλα να περνάει πάνω από την εστία του Στρακόσα.

ΤΑ ΓΚΟΛ: Μήτογλου (34'), Μουτουσαμί (71') / Γιόβιτς (63'), Γιόβιτς (68')
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άγγελος Ευαγγέλου
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καραμάνης - Πενράις
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Μουτουσαμί (90΄ Τσακμάκης), Καραμάνης, Ουκάκι (90΄ Τζοβάρας), Μπάκου (79΄ Πνευμονίδης), Γιουμπιτάνα (62΄ Τσαντίλας), Τσούμπερ.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς (78΄ Πήλιος), Κοϊτά (88΄ Κουτέσα), Μαρίν (78΄ Ελίασον), Μάνταλος (52΄ Πινέδα), Λιούμπιτσιτς (52΄ Ζοάο Μάριο), Βάργκα, Γιόβιτς.

