«Λένε ότι είμαι τι;» - Ο Νετανιάχου απαντά στις φήμες ότι είναι νεκρός

Με έναν καφέ στο χέρι και δείχνοντας τα 5 δάχτυλά του, δηλώνει ζωντανός

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Με ένα βίντεο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απαντάει στις φήμες ότι σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του από ιρανικά χτυπήματα, κάτι που είχε διαψεύσει νωρίτερα το Σάββατο και το γραφείο του.

«Είμαι ακόμα ζωντανός» αναφέρει ο Νετανιάχου από ένα κατάστημα με καφέ, επιδεικνύοντας τα 5 δάχτυλα των χεριών του, απαντώντας στις εικασίες που εντάθηκαν με τη βοήθεια της ΑΙ αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέτασαν εξονυχιστικά ένα πρόσφατο βίντεο του Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι φαινόταν να έχει έξι δάχτυλα.

«Τι με ρώτησες; Νομίζεις ότι δεν λένε στο διαδίκτυο ότι ο Μπίμπι πέθανε; Τρελαίνομαι για τον καφέ. Ξέρεις τι άλλο; Τρελαίνομαι για τον λαό μου. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται είναι φανταστικός. Θέλεις να μετρήσεις τα δάχτυλά μου; Μπορείς να τα δείξεις. Ορίστε. Στην υγειά μας.
Πιστεύεις ότι το μήνυμα προς τους ανθρώπους που βγαίνουν έξω είναι να πάρουν λίγο καθαρό αέρα; Ναι, βγείτε έξω για λίγο αέρα — αλλά μείνετε κοντά σε ένα προστατευμένο καταφύγιο.
Η ανθεκτικότητά σας είναι εκπληκτική. Δίνει δύναμη σε εμένα, στην κυβέρνηση, στον IDF και στη Μοσάντ. Κάνουμε πράγματα που δεν μπορώ να μοιραστώ αυτή τη στιγμή, αλλά χτυπάμε το Ιράν πολύ σκληρά — ακόμη και σήμερα — και συνεχίζουμε επίσης στο Λίβανο.
Μου λέτε να συνεχίσω; Λέω σε όλους σας — συνεχίστε και εσείς. Συνεχίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου ανά πάσα στιγμή. Μείνετε πάντα κοντά σε έναν προστατευμένο χώρο. Θα χαλαρώσουμε τους περιορισμούς όποτε είναι δυνατόν.

Και σας ευχαριστώ για τον καφέ — είναι εξαιρετικός. Δεν είμαι σίγουρος για τις θερμίδες όμως. Φαίνεται πολύ επικίνδυνο.»

Οι φήμες ότι «ο Νετανιάχου είναι νεκρός»

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει ορκιστεί να «κυνηγήσει και να σκοτώσει» τον Νετανιάχου.

Οι φήμες εντάθηκαν μετά από αναφορές ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν παρευρέθηκε σε συνεδρίαση του «Πολεμικού Συμβουλίου» που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν το Σάββατο.

Επιπλέον, οι ισχυρισμοί κέρδισαν περαιτέρω έλξη αφού το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι μη επαληθευμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκαν ότι το Ιράν έπληξε την κατοικία του Νετανιάχου, σκοτώνοντας τον αδελφό του και τραυματίζοντας τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Το πρακτορείο επικαλέστηκε επίσης παράλληλα σχόλια από τον Scott Ritter, πρώην αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και επιθεωρητή όπλων του ΟΗΕ.

