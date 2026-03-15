Πολιτική θύελλα στην Ιταλία για τη φωτογραφία ΑΙ της Μελόνι στο ψυχιατρείο

Η εικόνα κοινοποιήθηκε από αριστερό βουλευτή και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις για θεσμική προσβολή

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία, μία φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που δείχνει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ως ασθενή σε ψυχιατρείο, πίσω από την οποία κρύβεται βουλευτής της αντιπολίτευσης.

Η εικόνα κοινοποιήθηκε από τον βουλευτή των Πρασίνων και της Αριστερής Συμμαχίας, Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι, και συνοδεύεται από το ερώτημα. «Και πες μου Τζώρτζια, είναι αυτοί οι δικαστές που απελευθερώνουν εμπόρους ναρκωτικών και παιδεραστές εδώ σε αυτό το δωμάτιο μαζί μας;».

Η ανάρτηση, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, αφορά σε πρόσφατες δηλώσεις της Ιταλίδας πρωθυπουργού για το δημοψήφισμα για τη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τη Μελόνι, η νίκη του Όχι, μάλιστα, θα μπορούσε να ευνοήσει μεγαλύτερη ελευθερία για ορισμένους δράστες σοβαρών εγκλημάτων, όπως αυτοί που κατηγορούνται για βιασμό.

Η οργή του κυβερνώντος κόμματος: «Γλώσσα μίσους»

Το κόμμα της Μελόνι αντέδρασε με τον βουλευτή Αντόνιο Μπαλντέλι να κατακεραυνώνει τον βουλευτή, λέγοντας πως η εκπροσώπηση της πρωθυπουργού ως ψυχιατρική περίπτωση συνιστά «γλώσσα μίσους» και δεν θα ήταν συμβατή με τον θεσμικό ρόλο ενός μέλους του Κοινοβουλίου.

«Η πολιτική πρέπει να είναι το μέρος για την αντιπαράθεση ιδεών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, υποστηρίζοντας ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνει «το σπίτι του σεβασμού και της δημοκρατικής αντιπαράθεσης».

Στη διαμαρτυρία συμμετείχε και ο ναπολιτάνικος συντονισμός πολιτών του Fratelli d'Italia, ο οποίος σε ανακοίνωσή του εξέφρασε «σταθερή και αγανακτισμένη καταδίκη» για το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απαίτησε από τον βουλευτή να αφαιρέσει την ανάρτηση και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Προς το παρόν, η ανάρτηση είναι ακόμα ορατή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Live Blog – Όσκαρ 2026: Λεπτό προς λεπτό η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου – Οι νικητές και οι μεγάλες στιγμές της 98ης τελετής

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν παίρνουμε πετρέλαιο από το Ορμούζ» – Τι δείχνουν τα στοιχεία για ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα σε καθηγητή με χαρτί υγείας: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για τους 5 έφηβους μαθητές

23:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Χάνει Κηφισιά ο Πενράις – Επτά παίκτες στο όριο πριν τα playoffs!

23:34ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ σχεδιάζει πολυεθνική συμμαχία για συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα αποκαλυπτικό πείραμα: Τα ζώα φοβούνται ενστικτωδώς τον ήχο του κροταλία

23:07ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Εξουδετέρωσε ομάδα Ιρανών στρατιωτών που εγκατέλειπαν αποθήκη με drones

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή, μια αγωνιστική πριν τα playoffs

23:01ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει συνασπισμό για συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-0: Ο Κουτσερένκο ύψωσε τείχος στη Λεωφόρο

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική θύελλα στην Ιταλία για τη φωτογραφία ΑΙ της Μελόνι στο ψυχιατρείο

22:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-0: Έχασε δύο βαθμούς, έχοντας το μυαλό στην Μπέτις

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε πιλοτή πολυκατοικίας

22:40LIFESTYLE

Γρηγόρης Σαμόλης: Το viral βίντεο και το μάθημα ταπεινότητας δίπλα σε έναν πλανόδιο μουσικό

22:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – ΑΕΚ: Τα highlights του «χορταστικού» αγώνα στο Περιστέρι

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Συλλήψεις στην απαγορευμένη φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους από κρούσμα μηνιγγίτιδας σε πανεπιστήμιο - Πώς μεταδίδεται

22:21LIFESTYLE

Νέο «λάδι στη φωτιά» των Μπέκαμ ρίχνει ο Μπρούκλιν - Oι ευχές στην «καλύτερη πεθερά»

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συνεχίζεται το «θρίλερ» και οι συζητήσεις για τα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει συμφωνία με τον Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Περιγραφές φρίκης: Ιρανοί πράκτορες βίασαν ομαδικά δύο νοσοκόμες επειδή βοήθησαν διαδηλωτές

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής στο τεσσάρων μηνών βρέφος που έχασε τη ζωή του

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης - Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα ο αστυνομικός

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ταξί εκτός ελέγχου πέφτει πάνω σε γυναίκες στο Μανχάταν

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το χρονικό της φρίκης με τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - «Έγινε με τη θέλησή της», λένε οι κατηγορούμενοι

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Κι αν τελικά… ηττηθούμε; Τρία σενάρια κατάρρευσης του δυτικού κόσμου - Η προειδοποίηση του καθηγητή Τσετσού

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συνεχίζεται το «θρίλερ» και οι συζητήσεις για τα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει συμφωνία με τον Τραμπ

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/3: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1,2 εκατ. ευρώ

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή, μια αγωνιστική πριν τα playoffs

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα σε καθηγητή με χαρτί υγείας: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για τους 5 έφηβους μαθητές

17:25ΚΟΣΜΟΣ

«Λένε ότι είμαι τι;» - Ο Νετανιάχου απαντά στις φήμες ότι είναι νεκρός

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Σπάτα - Αισθητός στην Αττική - Ο Λέκκας στο Newsbomb.gr

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Φήμες ότι φυγαδεύτηκε τραυματισμένος στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Συνελήφθησαν τρία μέλη της τουρκικής μαφίας για τους πυροβολισμούς

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Τα ελληνικά diners της Νέας Υόρκης του 1970 - Εικόνες από την ιστορία της ομογένειας από τον φακό της Kay Zakariasen

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Moτζτάμπα Χαμενεϊ: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε στις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ