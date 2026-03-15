Πολιτική θύελλα στην Ιταλία για τη φωτογραφία ΑΙ της Μελόνι στο ψυχιατρείο

Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία, μία φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που δείχνει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ως ασθενή σε ψυχιατρείο, πίσω από την οποία κρύβεται βουλευτής της αντιπολίτευσης.

Η εικόνα κοινοποιήθηκε από τον βουλευτή των Πρασίνων και της Αριστερής Συμμαχίας, Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι, και συνοδεύεται από το ερώτημα. «Και πες μου Τζώρτζια, είναι αυτοί οι δικαστές που απελευθερώνουν εμπόρους ναρκωτικών και παιδεραστές εδώ σε αυτό το δωμάτιο μαζί μας;».

Η ανάρτηση, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, αφορά σε πρόσφατες δηλώσεις της Ιταλίδας πρωθυπουργού για το δημοψήφισμα για τη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τη Μελόνι, η νίκη του Όχι, μάλιστα, θα μπορούσε να ευνοήσει μεγαλύτερη ελευθερία για ορισμένους δράστες σοβαρών εγκλημάτων, όπως αυτοί που κατηγορούνται για βιασμό.

Η οργή του κυβερνώντος κόμματος: «Γλώσσα μίσους»

Το κόμμα της Μελόνι αντέδρασε με τον βουλευτή Αντόνιο Μπαλντέλι να κατακεραυνώνει τον βουλευτή, λέγοντας πως η εκπροσώπηση της πρωθυπουργού ως ψυχιατρική περίπτωση συνιστά «γλώσσα μίσους» και δεν θα ήταν συμβατή με τον θεσμικό ρόλο ενός μέλους του Κοινοβουλίου.

«Η πολιτική πρέπει να είναι το μέρος για την αντιπαράθεση ιδεών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, υποστηρίζοντας ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνει «το σπίτι του σεβασμού και της δημοκρατικής αντιπαράθεσης».

Στη διαμαρτυρία συμμετείχε και ο ναπολιτάνικος συντονισμός πολιτών του Fratelli d'Italia, ο οποίος σε ανακοίνωσή του εξέφρασε «σταθερή και αγανακτισμένη καταδίκη» για το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απαίτησε από τον βουλευτή να αφαιρέσει την ανάρτηση και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Προς το παρόν, η ανάρτηση είναι ακόμα ορατή.

Διαβάστε επίσης