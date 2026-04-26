Νέα παρέμβαση Παπαδόπουλου για τη σεισμική επικινδυνότητα - Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Στο επίκεντρο της επιστημονικής και δημόσιας συζήτησης βρίσκεται ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μετά από τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με την αυξημένη σεισμική επικινδυνότητα και την πιαθνότητα μεγάλου σεισμού στον Κορινθιακό Κόλπο.

Ο γνωστός σεισμολόγος ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και πιθανολογικές εκτιμήσεις, «η πιθανότητα ισχυρού σεισμού στην περιοχή έχει πλέον μεγαλώσει», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για πρόβλεψη συγκεκριμένου σεισμικού γεγονότος.

«Δεν πρόβλεψα σεισμό»

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επέστρεψε δίνοντας τη δική του απάντηση στις αντιδράσεις που προέκυψαν από τις δηλώσεις του. Όπως τόνισε στην ανάρτησή του, ορισμένες αντιδράσεις προήλθαν από «σεισμολογούντες» και όχι από την επιστημονική κοινότητα των σεισμολόγων, ενώ παράλληλα επεσήμανε τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών πεδίων γεωεπιστημών.

Ο καθηγητής σημείωσε επίσης ότι οι τοποθετήσεις του συμπίπτουν χρονικά με πρόταση του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας.

Ο Κορινθιακός στην υψηλότερη ζώνη επικινδυνότητας

Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, ο Κορινθιακός Κόλπος κατατάσσεται πλέον στην υψηλότερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας («κόκκινο»), με βάση σύγχρονες πιθανοτικές μεθόδους αξιολόγησης.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική σεισμική δραστηριότητα της περιοχής, η οποία θεωρείται από τις πιο ενεργές στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

«"Σεισμολογικό μπαρμπούτι" οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

Το Σάββατο ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης έκανε μία αιχμηρή ανάρτηση για τις εκτιμήσεις του καθηγητή Σεισμολογίας, Γεράσιμου Παπαδόπουλου για πιθανό μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό.

Ο κ. Τσελέντης στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «σεισμολογικό μπαρμπούτι» εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ανησυχία του για τον δημόσιο λόγο που εκφράζεται γύρω από υο συγκεκριμένοι ζήτημα.

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του ο κ. Τσελέντης, δεν πρέπει να καλλιεργείται κλίμα πανικού στους πολίτες από αόριστες αναφορές για σεισμούς που ενδέχεται να συμβούν σε χρονικό ορίζοντα ετών. Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια, ότι τέτοιες τοποθετήσεις μπορούν να πλήξουν τον τουρισμό και την οικονομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

Όπως επεσήμανε στη συνέχεια, η σεισμολογία δεν βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά στοιχεία, αλλά και σε συνδυασμό διαφορετικών παρατηρήσεων και μετρήσεων, όπως δορυφορικά δεδομένα, ηλεκτρομαγνητικά σήματα, ραδόνιο και μεταβολές σε υδρολογικά στοιχεία.

«Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό»

«Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό», τόνισε από την πλευρά του ο Ευθύμης Λέκκας μιλώντας για τα σενάρια που αφορούν έναν ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εξήγησε ότι πρόκειται για μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η επιστήμη δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τον χρόνο εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού.

Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει τρόπος να δοθεί συγκεκριμένη χρονική πρόβλεψη, παρά μόνο εκτιμήσεις για τη σεισμικότητα μιας περιοχής.

Ένα ισχυρό σεισμικό γεγονός, όπως είπε, μπορεί να συμβεί μετά από εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ακριβή χρονική πρόγνωση.

Επιστημονικός διάλογος και ανησυχία

Οι τοποθετήσεις του Παπαδόπουλου εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου επιστημονικού διαλόγου για την αξιολόγηση της σεισμικής επικινδυνότητας στη χώρα, χωρίς – όπως ο ίδιος επισημαίνει – να συνιστούν πρόβλεψη συγκεκριμένου γεγονότος.

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η επικαιροποίηση των χαρτών επικινδυνότητας αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τον αντισεισμικό σχεδιασμό και την πολιτική προστασία.

