ΗΠΑ: Συνελήφθη πατέρας που σκότωσε τον 4χρονο γιο του και τον έθαψε στην αυλή

Snapshot Ένας 36χρονος πατέρας συνελήφθη στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ για τη δολοφονία του 4χρονου γιου του, του οποίου η σορός βρέθηκε θαμμένη στην αυλή του σπιτιού του.

Ο πατέρας αρχικά παραδέχθηκε τη δολοφονία αλλά αργότερα ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος προκλήθηκε από ατύχημα, κάτι που διαψεύδεται από τα ευρήματα των αρχών.

Η εξαφάνιση του παιδιού είχε κρατηθεί μυστική για έναν χρόνο, ενώ η μητέρα ήταν στη φυλακή και η οικογένεια είχε προηγούμενα προβλήματα με τις Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών.

Τα δύο παιδιά είχαν δοθεί για ανάδοχη φροντίδα λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, αλλά είχαν επιστρέψει στους βιολογικούς γονείς μετά τη φυλάκιση της μητέρας.

Η σορός του παιδιού βρέθηκε σε σακούλα σκουπιδιών θαμμένη στην αυλή, σε χώρο όπου παίζουν και άλλα παιδιά της γειτονιάς. Snapshot powered by AI

Ένας 35χρονος πατέρας συνελήφθη για την δολοφονία του 4χρονου γιου του ο οποίος ήταν αγνοούμενος επί έναν χρόνο στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την σορό του παιδιού σε μία σακούλα σκουπιδιών θαμμένη στην αυλή του σπιτιού του πατέρα.

Ο 36χρονος Τζέικομπ Μπέβινς κατηγορείται για ανθρωποκτονία και ψευδή ή παραπλανητική δήλωση σε δημόσιο υπάλληλο. Οι αστυνομικοί ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τον 36χρονο στις 12 Μαΐου, όταν άρχισαν να ερευνούν την εξαφάνιση της 6χρονης κόρης του.

Τελικά η αστυνομία διαπίστωσε ότι το κορίτσι βρισκόταν ασφαλές μαζί με τη μητέρα του. Ωστόσο οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι το άλλο παιδί της οικογένειας, ο 4χρονος Έιντεν Μπέβινς, είχε εξαφανιστεί.

Ο 36χρονος

Ο Τζέικομπ Μπέβινς είχε αρχικά δηλώσει στους ανακριτές ότι το παιδί έμενε με συγγενείς σε άλλη πολιτεία. Η μητέρα του παιδιού, η οποία ήταν στην φυλακή την περίοδο της εξαφάνισης, δήλωσε στην αστυνομία ότι πίστευε πως ο 4χρονος διαμένει σε συγγενείς στο Άινταχο. Οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν και τελικά οι συγγενείς αρνήθηκαν ότι είχαν δει τον 4χρονο.

Στις 15 Μαΐου οι αστυνομικοί εντόπισαν την σορό του παιδιού μέσα σε μία σακούλα σκουπιδιών θαμμένη στην αυλή ενός σπιτιού που ανήκε στην γιαγιά του 4χρονου και τον 36χρονο. «Η κόρη μου είπε ότι είδε χώμα ανάμεσα στο δέντρο και το σπίτι. Έχω εγγόνια που έρχονται εδώ και παίζουν επίσης. Δεν θα τα αφήσω να πάνε πάλι εκεί πίσω», δήλωσε η Τάμι Πρατ, η οποία ζει σε μια διπλοκατοικία κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Ο 4χρονος Έιντεν Μπέβινς

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ο πατέρας παραδέχτηκε ότι χτύπησε τον 4χρονο στο κεφάλι και τον σκότωσε. Αργότερα άλλαξε την κατάθεσή του και ισχυρίστηκε ότι κυνηγούσε τον γιο του προς το μπάνιο, όταν το παιδί έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα τραύματα του παιδιού προκλήθηκαν από κρούση με αμβλύ αντικείμενο, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την δεύτερη εκδοχή που έδωσε ο 36χρονος. Τα δύο ανήλικα παιδιά είχαν βρεθεί στο παρελθόν στην πρόνοια και είχαν δοθεί για ανάδοχη φροντίδα καθώς η μητέρα τους βρισκόταν στη φυλακή. Αργότερα επέστρεψαν στους βιολογικούς γονείς τους. Οι πρώην ανάδοχοι γονείς τους Γκάρι και Μαγκάλι Λόπεζ ανέφεραν ότι είχαν εκφράσει ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και είχαν επικοινωνήσει πολλές φορές με τις Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών.