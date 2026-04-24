Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό σε βάθος τριετίας

Snapshot Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εκτιμά ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο μέσα σε 1 έως 3 χρόνια.

Η εκτίμηση βασίζεται σε προηγμένους υπολογισμούς και ιστορικά δεδομένα από τον σεισμό του 1995 στην περιοχή.

Ο Παπαδόπουλος τονίζει την ανάγκη άμεσης αντισεισμικής θωράκισης μέσω προετοιμασίας, ενημέρωσης και αντισεισμικών κατασκευών.

Ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη χαρακτηρίζεται επιφανειακός και δυνατός, αλλά δεν είναι βέβαιο αν ήταν ο κύριος σεισμός λόγω συνεχούς προσεισμικής δραστηριότητας.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος θα ανακοινώσει σύντομα εκτίμηση για την επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στη Σαντορίνη, παράλληλα με τη βράβευσή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών.

Στην εξαιρετικά ανησυχητική εκτίμηση πως έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, προχώρησε κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης την Παρασκευή ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Όπως υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος -βασιζόμενος σε πρόσφατους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους- η περιοχή πλησιάζει στη συμπλήρωση ενός ιστορικού κύκλου που ξεκίνησε μετά τον σεισμό του 1995 στο Αίγιο, ο οποίος είχε μέγεθος 6,1 Ρίχτερ.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό

Όπως τόνισε ο μιλώντας στο Παραπολιτικά FM, είναι εξαιρετικά υψηλή η πιθανότητα τα επόμενα χρόνια να σημειωθεί στην περιοχή μία ισχυρή σεισμική δόνηση. Ο ίδιος εξήγησε τη θέση του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται».

Ο κ. Παπαδόπουλος δεν έμεινε μόνο εκεί καθώς στη συνέχεια έκανε και μία χρονική εκτίμηση για το πότε θα χτυπήσει ο Εγκέλαδος στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο η ισχυρή δόνηση θα σημειωθεί σε ένα βάθος ενός έως τριών ετών, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε πολύ κοντά» ενώ παράλληλα επέμεινε στην ανάγκη για άμεση αντισεισμική θωράκιση.

«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε στη συνέχεια:

«Θεωρώντας δεδομένο πως ένας σεισμός μεγέθους άνω των 6 Ρίχτερ θα χτυπήσει αργά ή γρήγορα την Ελλάδα, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε πως “είναι μαθηματικό ζήτημα” η εκδήλωσή του. Παράλληλα, κάλεσε σε εγρήγορση Πολιτεία και πολίτες, θέτοντας ως προτεραιότητα το «τρίπτυχο» που περιλαμβάνει την «προετοιμασία, την ενημέρωση και τις αντισεισμικές κατασκευές».

Ερωτηματικά για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στη συνέχεια της συζήτησης αναφέρθηκε και στην πρωινή σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε την εν λόγω δόνηση ως «επιφανειακή και αρκετά δυνατή», σημειώνοντας παράλληλα ότι η απουσία ζημιών οφείλεται αποκλειστικά στην απόσταση του επικέντρου από τις ακτές.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική για την ομαλή συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας. Όπως εξήγησε ο καθηγητής σεισμολογίας, δεν έχει ξρκαθαρίσει ακόμα εάν οι ισχυρός σεισμό ήταν ο κύριος σεισμός. «Δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, στην περιοχή καταγράφονται προσεισμοί εδώ και δέκα ημέρες, γεγονός που δείχνει μια συνέχεια στη δραστηριότητα. Τα τελικά συμπεράσματα για το αν τα 5,7 Ρίχτερ αποτέλεσαν την κορύφωση του φαινομένου αναμένονται το Σάββατο, μετά τη συλλογή και ανάλυση όλων των νέων δεδομένων.

Το τρίπτυχο της προστασίας και η αποκάλυψη για τη Σαντορίνη

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο σεισμολόγος αναφέρθηκε στη διεθνή αναγνώριση του έργου του, καθώς σε δέκα ημέρες πρόκειται να βραβευτεί με το μετάλλιο Sergey Soloviev από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε μια σημαντική ανακοίνωση που αφορά το ηφαίστειο της Σαντορίνης:

«Θα ανακοινώσω ποιες είναι οι πιθανότητες και πότε θα είναι η επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στην Σαντορίνη», δήλωσε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

