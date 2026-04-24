Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό σε βάθος τριετίας

Το χρονικό παράθυρο που έδωσε ο σεισμολόγος για τον μεγάλο σεισμό που σύμφωνα με την εκτίμησή του θα πραγματοποιηθεί στον Κορινθιακό Κόλπο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εκτιμά ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο μέσα σε 1 έως 3 χρόνια.
  • Η εκτίμηση βασίζεται σε προηγμένους υπολογισμούς και ιστορικά δεδομένα από τον σεισμό του 1995 στην περιοχή.
  • Ο Παπαδόπουλος τονίζει την ανάγκη άμεσης αντισεισμικής θωράκισης μέσω προετοιμασίας, ενημέρωσης και αντισεισμικών κατασκευών.
  • Ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη χαρακτηρίζεται επιφανειακός και δυνατός, αλλά δεν είναι βέβαιο αν ήταν ο κύριος σεισμός λόγω συνεχούς προσεισμικής δραστηριότητας.
  • Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος θα ανακοινώσει σύντομα εκτίμηση για την επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στη Σαντορίνη, παράλληλα με τη βράβευσή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών.
Στην εξαιρετικά ανησυχητική εκτίμηση πως έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, προχώρησε κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης την Παρασκευή ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Όπως υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος -βασιζόμενος σε πρόσφατους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους- η περιοχή πλησιάζει στη συμπλήρωση ενός ιστορικού κύκλου που ξεκίνησε μετά τον σεισμό του 1995 στο Αίγιο, ο οποίος είχε μέγεθος 6,1 Ρίχτερ.

Όπως τόνισε ο μιλώντας στο Παραπολιτικά FM, είναι εξαιρετικά υψηλή η πιθανότητα τα επόμενα χρόνια να σημειωθεί στην περιοχή μία ισχυρή σεισμική δόνηση. Ο ίδιος εξήγησε τη θέση του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται».

Ο κ. Παπαδόπουλος δεν έμεινε μόνο εκεί καθώς στη συνέχεια έκανε και μία χρονική εκτίμηση για το πότε θα χτυπήσει ο Εγκέλαδος στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο η ισχυρή δόνηση θα σημειωθεί σε ένα βάθος ενός έως τριών ετών, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε πολύ κοντά» ενώ παράλληλα επέμεινε στην ανάγκη για άμεση αντισεισμική θωράκιση.

«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε στη συνέχεια:

«Θεωρώντας δεδομένο πως ένας σεισμός μεγέθους άνω των 6 Ρίχτερ θα χτυπήσει αργά ή γρήγορα την Ελλάδα, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε πως “είναι μαθηματικό ζήτημα” η εκδήλωσή του. Παράλληλα, κάλεσε σε εγρήγορση Πολιτεία και πολίτες, θέτοντας ως προτεραιότητα το «τρίπτυχο» που περιλαμβάνει την «προετοιμασία, την ενημέρωση και τις αντισεισμικές κατασκευές».

Ερωτηματικά για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στη συνέχεια της συζήτησης αναφέρθηκε και στην πρωινή σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε την εν λόγω δόνηση ως «επιφανειακή και αρκετά δυνατή», σημειώνοντας παράλληλα ότι η απουσία ζημιών οφείλεται αποκλειστικά στην απόσταση του επικέντρου από τις ακτές.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική για την ομαλή συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας. Όπως εξήγησε ο καθηγητής σεισμολογίας, δεν έχει ξρκαθαρίσει ακόμα εάν οι ισχυρός σεισμό ήταν ο κύριος σεισμός. «Δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, στην περιοχή καταγράφονται προσεισμοί εδώ και δέκα ημέρες, γεγονός που δείχνει μια συνέχεια στη δραστηριότητα. Τα τελικά συμπεράσματα για το αν τα 5,7 Ρίχτερ αποτέλεσαν την κορύφωση του φαινομένου αναμένονται το Σάββατο, μετά τη συλλογή και ανάλυση όλων των νέων δεδομένων.

Το τρίπτυχο της προστασίας και η αποκάλυψη για τη Σαντορίνη

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο σεισμολόγος αναφέρθηκε στη διεθνή αναγνώριση του έργου του, καθώς σε δέκα ημέρες πρόκειται να βραβευτεί με το μετάλλιο Sergey Soloviev από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε μια σημαντική ανακοίνωση που αφορά το ηφαίστειο της Σαντορίνης:

«Θα ανακοινώσω ποιες είναι οι πιθανότητες και πότε θα είναι η επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στην Σαντορίνη», δήλωσε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «έκρηξη» του διαδικτυακού τζόγου και η «σκιά» του χρέους στους νέους: Οι Έλληνες ποντάρουν 1,8 εκατ. ευρώ την ώρα στα τυχερά παιχνίδια

16:38ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Ορμούζ: Η Ελλάδα θα μπορούσε να συζητήσει τη συμμετοχή της σε επιχείρηση προστασίας των Στενών εάν υπάρξει εκεχειρία - Τι απάντησε στον Φιντάν

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής της ΕΕ- Προσομοίωση για το άρθρο 42.7- Το σημερινό μενού

16:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου - Νέα δεδομένα για την προληπτική χρήση του φαρμάκου

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος χτύπησε 81χρονη για τις οσμές που προέρχονταν από το διαμέρισμα της

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Θύματα phishing η πρόεδρος της Bundestag, πολιτικοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Προσπαθεί να επανέλθει με μεσσιανικό τρόπο

16:07ΕΥ ΖΗΝ

Καίτε περισσότερες θερμίδες απ' όσες νομίζετε, ακόμα και χωρίς να κάνετε τίποτα

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Airbnb: Πέμπτη η Ελλάδα ως ευρωπαϊκός προορισμός, 52 εκατ. διανυκτερεύσεις σε βραχυχρόνιες μισθώσεις

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον: Οι μεγάλες συγκρούσεις στο μέλλον θα γίνουν για τις ελεύθερες θάλασσες - Καθοριστικός ο ρόλος της Ελλάδας

15:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πατέρα και γιο για διακίνηση κοκαΐνης σε καφενείο

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Πλήρως λειτουργική η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

15:31WHAT THE FACT

Νέα τεχνολογία μπλοκάρει την υπερβολική ταχύτητα

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα από οποιονδήποτε την ενεργειακή κρίση

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την Κρήτη: Οι κινήσεις του 40χρονου αυτόχειρα μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

15:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AI με ανθρώπινο έλεγχο: «Η εμπιστοσύνη δεν αυτοματοποιείται», είναι το μήνυμα από επιχειρήσεις και τράπεζες

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε αρχικό στάδιο ο Νετανιάχου: Υποβλήθηκε σε επέμβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 27χρονου

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε αρχικό στάδιο ο Νετανιάχου: Υποβλήθηκε σε επέμβαση

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο Δαφνές αποχαιρέτησε την Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Πολυετείς ποινές κάθειρξης στις δύο γυναίκες που κρίθηκαν ένοχες

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Taste Atlas: Το κοντοσούβλι μέσα στο top 10 των κορυφαίων παραδοσιακών πιάτων του κόσμου

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος χτύπησε 81χρονη για τις οσμές που προέρχονταν από το διαμέρισμα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ