Σεισμός Κρήτη: Έγινε αισθητός σε Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτος - Ήχησε το 112 και στη Σαντορίνη

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ στo Λασίθι.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα επιφανειακός, κάτι που προκάλεσε ανησυχία ενώ έγινε αισθητός σε Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτο!

Παράλληλα, το 112 ήχησε σχεδόν σε όλη την Κρήτη αλλά και στην Σαντορίνη.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα, στο Λασίθι.