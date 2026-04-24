Σεισμός Κρήτη: Έγινε αισθητός σε Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτος - Ήχησε το 112 και στη Σαντορίνη
Ανησυχία από τα 5,7 Ρίχτερ
Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ στo Λασίθι.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα επιφανειακός, κάτι που προκάλεσε ανησυχία ενώ έγινε αισθητός σε Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτο!
Παράλληλα, το 112 ήχησε σχεδόν σε όλη την Κρήτη αλλά και στην Σαντορίνη.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα, στο Λασίθι.
