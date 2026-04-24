Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι – Κοντά στην Ιεράπετρα το επίκεντρο

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε ο πρωί της Παρασκευής (24/4) στις 06:18, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις νότιες ακτές του Λασιθίου Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 9,7 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 25 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά βορειοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

5,8 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 5,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 14 χλμ. ανατολικά της Ιεράπετρας.

Δείτε στη gallery το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Ζάκρο του νομού Λασιθίου.

Αισθητός σε όλη την Κρήτη

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη.

