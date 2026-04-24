Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί
Από τη δόνηση δεν σημειώθηκαν ζημιές
Τη στιγμή που εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη κατέγραψε βίντεο από εσωτερικό σπιτιού στις Μοίρες, αποτυπώνοντας με χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση της δόνησης.
Στο υλικό, που δημοσιεύθηκε από τη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», διακρίνονται φωτιστικά να ταλαντεύονται έντονα, σχεδόν «χορεύοντας», λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του σεισμού στις 06:18 το πρωί.
Οι εικόνες αποτυπώνουν τη δυναμική της σεισμικής δόνησης μέσα σε κατοικία, επιβεβαιώνοντας πόσο αισθητός έγινε ο σεισμός ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους, σε ολόκληρη την περιοχή.
Δείτε το βίντεο από τη σελίδα στο Facebook:
