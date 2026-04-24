Σεισμός στην Κρήτη: Προειδοποίηση από Τσελέντη - «Μακριά από τη θάλασσα για σεισμικό κύμα»

Snapshot Ισχυρός σεισμός 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και χωρίς σοβαρές ζημιές μέχρι στιγμής.

Αναμένονται μετασεισμοί τις επόμενες 24 ώρες, αλλά δεν πρέπει να προκαλέσουν πανικό σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη.

Συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης λόγω πιθανών μικρών θαλάσσιων σεισμικών κυμάτων που μπορεί να είναι επικίνδυνα.

Οι πολίτες πρέπει να τηρούν μέτρα προστασίας και να ελέγχουν παλιά κτίρια για καταπονήσεις από μηχανικούς.

Προτρέπεται η αποφυγή διασποράς φημών και υπερβολικής ανησυχίας, καθώς οι σεισμοί είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/04/2026, 06:18) στον θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης. Το επίκεντρο εντοπίζεται 405 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά της Αθήνας και 25 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρο το νησί, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές μέχρι στιγμής.

Σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος, Άκης Τσελέντης, εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ήταν αναμενόμενη, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγραφόταν έντονη μικροσεισμική ακολουθία.

Όπως επισημαίνει, λόγω του μικρού εστιακού βάθους, είναι πιθανό να ακολουθήσουν αρκετοί μετασεισμοί τα επόμενα 24ωρα, κάτι που – όπως υπογραμμίζει – δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι το φαινόμενο εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί με μικρότερες δονήσεις, ωστόσο απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξής του τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση.

Ο σεισμολόγος καλεί τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να τηρούν τα γνωστά μέτρα προστασίας, επισημαίνοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από το εσωτερικό των κατοικιών, όπως βαριά αντικείμενα που μπορεί να πέσουν, αλλά και από τον πανικό.

Ιδιαίτερη σύσταση γίνεται για έλεγχο παλαιών κτιρίων από μηχανικούς, ειδικά εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια καταπόνησης.

Ο Άκης Τσελέντης προειδοποιεί επίσης για το ενδεχόμενο μικρών θαλάσσιων σεισμικών κυμάτων, σημειώνοντας ότι ακόμη και κύματα ύψους μισού μέτρου μπορεί να είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά.

Για τον λόγο αυτό, συνιστά την αποφυγή κολύμβησης τις επόμενες ημέρες, έως ότου υπάρξει πλήρης εικόνα της σεισμικής δραστηριότητας.

Τέλος, απευθύνει έκκληση να αποφευχθεί η διασπορά φημών και ανυπόστατων σεναρίων, ιδιαίτερα ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, τονίζοντας ότι οι σεισμοί αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα και δεν υπάρχει λόγος υπερβολικής ανησυχίας.

