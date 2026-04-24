Σεισμός στο Λασίθι - Λέκκας: «Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα την κατάσταση»

Σεισμός στα ανοιχτά του Λασιθίου σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής κι έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Κρήτη. Προς το παρόν οι επιστήμονες προσπαθούν να εκτιμήσουν τα στοιχεία του σεισμού κι αναμένουν την μετασεισμική ακολουθία για να αποκτήσουν πλήρη εικόνα.

Ο Ευθύμης Λέκκας είπε ότι «έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα, θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση.

Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα».

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι: «Ήταν αισθητός ο σεισμός σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμο Ιεράπετρας μια που το εστιακό σημείο ήταν νότια του Δήμου της Ιεράπετρας. Είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν υπάρχουν θέματα, προβλήματα και ζητήματα.

Έχουμε ήδη βάλει σε ετοιμότητα την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας, οπότε είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις.

Να ξέρετε ότι είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς γενικότερα και εμπιστευόμαστε όλους τους κανόνες δόμησης που υπάρχουν. Όμως υπάρχουν και περιοχές με σπίτια παλαιότερα, όπου σε συνεργασία με τους δήμους θα δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι λίγο κάτω από την Ιεράπετρα και είναι περίπου μια απόσταση μικρή από ότι είδαμε και εμείς».