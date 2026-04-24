Σεισμός στην Κρήτη - Παπαδόπουλος: «Το ίδιο επίκεντρο έδωσε 6,6R το 2020»

Οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί για τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που έλαβε χώρα στις 06:18 της Παρασκευής (24/4) στα ανοιχτά του Λασιθίου.

Πρόκειται για ένα γνωστό ρήγμα που δίνει συχνά ισχυρούς σεισμούς, όπως είπε κι ο δήμαρχος της Ιεράπετρας στο Newsbomb.gr, ενώ κατά τα φαινόμενα ήταν ο κύριος σεισμός.

Ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφερόμενος στην εξέλιξη του φαινομένου, επισήμανε ότι ήδη καταγράφεται μετασεισμική ακολουθία, με ισχυρότερο μετασεισμό έως τώρα τα 3,8 Ρίχτερ (σ.σ.: έκανε ένα 4,2R μετά την ανάρτησή του), ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί αρκετοί σεισμοί.

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται σε σημαντική απόσταση από την Κρήτη, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων ακόμη κι αν σημειωθεί μεγαλύτερος σεισμός.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η περιοχή έχει δώσει και στο παρελθόν ισχυρή δόνηση. Συγκεκριμένα στις 2 Μαΐου 2020 είχε σημειωθεί περίπου στο ίδιο μεγέθους 6,6 Ρίχτερ, ο οποίος δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ωστόσο όπως σημείωσε ο ίδιος, είχε δημιουργήσει μικρό τσουνάμι που καταγράφηκε στην Ιεράπετρα και την Κάσο.

«Δυνατός σεισμός μεγέθους Μ5.7 στο θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας Κρήτης. Ήδη ακολουθούν μετασεισμοί, ο μεγαλύτερος των οποίων με Μ3.8 μέχρι τώρα. Τις προηγούμενες μέρες προηγήθηκαν αρκετοί προσεισμοί. Η σεισμική δράση εξελίσσεται σε σημαντική απόσταση από την Κρήτη και αυτό μειώνει τον κίνδυνο ακόμη κι' αν γίνει ακόμη μεγαλύτερος σεισμός. Στις 2.5.2020 έγινε λίγο νοτιότερα σεισμός με Μ6.6 αλλά δεν προκάλεσε σημαντικές βλάβες λόγω της απόστασης. Τότε είχε δημιουργηθεί και μικρό τσουνάμι που κατεγράφη στην Ιεράπετρα και την Κάσο».

