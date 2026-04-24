Σεισμός Κρήτη: Οκτώ μετασεισμούς έχει δώσει το ρήγμα μετά τα 5,7 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ιεράπετρας

Μιχάλης Παπαδάκος

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κρήτη συνεχίζει να κουνιέται μετά τα 5,7 Ρίχτερ που χτύπησαν το πρωί της Παρασκευής (24/4) στη θαλάσσια περιοχή του Γούδουρα, καθώς έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί.

Οκτώ εξ αυτών είναι άνω των 3 Ρίχτερ κι έχουν γίνει αισθητή στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, η μετασεισμική δραστηριότητα έχει παρουσιάσει φθίνουσα πορεία κι όλα συνηγορούν στο ότι επρόκειτο για τον κύριο σεισμό.

Οι μετασεισμοί που έχουν καταγραφεί είναι περισσότεροι από 15, από τις 6:18 που χτύπησαν τα 5,7 Ρίχτερ, ωστόσο, είναι μικρής έντασης. Παρακάτω παρατίθενται οι πιο ισχυροί εξ αυτών.

Οι μετασεισμοί

6:28 - 3,8 Ρίχτερ
6:41 - 3,6 Ρίχτερ
6:46 - 3,7 Ρίχτερ
6:49 - 3,6 Ρίχτερ
6:54 - 3,6 Ρίχτερ
7:07 - 3,4 Ρίχτερ
7:08 - 3,6 Ρίχτερ
7:59 - 3,8 Ρίχτερ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
