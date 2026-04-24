Σεισμός στην Κρήτη - δήμαρχος Ιεράπετρας: «Δεν αναφέρθηκαν ζημιές, κανονικά λειτουργούν τα σχολεία»

Η Ιεράπετρα σείστηκε από τον ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ, ωστόσο, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σύμφωνα με τα όσα είπε στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος, Μανώλης Φραγκούλης

Μιχάλης Παπαδάκος

Δήμαρχος Ιεράπετρας στο Newsbomb: «Δεν αναφέρθηκαν ζημιές, κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία»
Η Πολιτική Προστασία στην Ιεράπετρα που σείστηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Κρήτης από τον ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ, που χτύπησε πριν από λίγες ώρες την ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου, βρίσκεται σε επιφυλακή, ωστόσο, η κατάσταση είναι απολύτως ελεγχόμενη.

Όπως είπε ο δήμαρχος της Ιεράπετρας στο Newsbomb.gr, Μανώλης Φραγκούλης οι Αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση και σε απόλυτη συνεννόηση για οπουδήποτε χρειαστεί να παρέμβουν και να δώσουν βοήθεια.

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός, αλλά δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία, τον περιφερειάρχη και τον αντιπεριφερειάρχη, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές προς το παρόν» είπε ο κ. Φραγκούλης και πρόσθεσε:

«Είμαστε συνηθισμένοι στο κούνημα εδώ στην περιοχή, γνωρίζουμε ότι υπάρχει το συγκεκριμένο ρήγμα που δίνει ισχυρούς σεισμούς. Είμαστε και σε επικοινωνία με τον κύριο Λέκκα και όπως φαίνεται πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Έχουν γίνει αρκετοί μετασεισμοί μέχρι στιγμής» πρόσθεσε ο κ. Φραγκούλης μιλώντας στο Newsbomb.gr.

Κλείνοντας ο δήμαρχος Ιεράπετρας είπε ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας και «τα σχολεία μας θα λειτουργήσουν κανονικά. Παραμένουμε σε επιφυλακή, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης

