Λέκκας: «Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό»

Snapshot Ο Ευθύμης Λέκκας δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός Κορινθιακό Κόλπο.

Ο σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη θεωρείται πιθανότατα κύριος και η σεισμική ενέργεια εκτονώθηκε λόγω του υποθαλάσσιου επίκεντρου.

Ο Κορινθιακός είναι μια ενεργή τεκτονική ζώνη με σεισμική δραστηριότητα, αλλά οι μεγάλοι σεισμοί μπορεί να συμβαίνουν μετά από εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια σύμφωνα με τον γεωλογικό χρόνο.

Η επιστημονική παρακολούθηση της σεισμικότητας δεν επιτρέπει την ακριβή πρόβλεψη μεγάλων σεισμών, παρά μόνο εκτιμήσεις για τη σεισμικότητα της περιοχής.

Η προετοιμασία μέσω ενίσχυσης κτιρίων, ενημέρωσης πολιτών και σχεδιασμού επιχειρησιακών πλάνων είναι το βασικό ζητούμενο για την αντιμετώπιση σεισμών.

«Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό», τόνισε ο Ευθύμης Λέκκας μιλώντας για τα σενάρια που αφορούν έναν ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο με αφορμή τον πρόσφατο σεισμό νότια της Κρήτης.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον σεισμό στην Κρήτη

Αναφερόμενος στη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Κρήτης, ο κ. Λέκκας μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», εκτίμησε ότι το φαινόμενο φαίνεται να οδηγείται προς εκτόνωση, σημειώνοντας πως, κατά πάσα πιθανότητα, επρόκειτο για τον κύριο σεισμό.

Όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θάλασσα. Ο προσανατολισμός του ρήγματος οδήγησε τη σεισμική ενέργεια μακριά από τη στεριά, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις στις κατοικημένες περιοχές να είναι περιορισμένες.

«Δεν μπορούμε να πούμε πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός»

Σε ό,τι αφορά τον Κορινθιακό Κόλπο, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η επιστήμη δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τον χρόνο εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού.

Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει τρόπος να δοθεί συγκεκριμένη χρονική πρόβλεψη, παρά μόνο εκτιμήσεις για τη σεισμικότητα μιας περιοχής.

Ο «γεωλογικός χρόνος» και τα μεγάλα σεισμικά γεγονότα

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι ο Κορινθιακός αποτελεί μια ιδιαίτερα ενεργή τεκτονική ζώνη, η οποία εξελίσσεται γεωλογικά εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

«Ο γεωλογικός χρόνος λειτουργεί τελείως διαφορετικά από τον ανθρώπινο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα διαστήματα επανάληψης μεγάλων σεισμών δεν μπορούν να μεταφραστούν απλά σε κύκλους δεκαετιών.

Ένα ισχυρό σεισμικό γεγονός, όπως είπε, μπορεί να συμβεί μετά από εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ακριβή χρονική πρόγνωση.

Τα ιστορικά δεδομένα και οι μεγάλοι σεισμοί

Υπενθύμισε ότι η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν ισχυρούς σεισμούς, κάνοντας αναφορά στον σεισμό του Αιγίου, αλλά και στους σεισμούς στις Αλκυονίδες.

Τόνισε, ωστόσο, πως άλλο είναι η επιστημονική παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας και άλλο η δυνατότητα πρόβλεψης του πότε θα εκδηλωθεί ένας μεγάλος σεισμός.

Το στοίχημα είναι η προετοιμασία

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι η αναζήτηση συγκεκριμένων ημερομηνιών, αλλά η σωστή προετοιμασία.

Όπως ανέφερε, κρίσιμη σημασία έχει η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κτιρίων και των υποδομών, η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, καθώς και ο σχεδιασμός σύγχρονων επιχειρησιακών πλάνων που λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

