Λέκκας: «Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό»

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) εξηγεί γιατί δεν είναι εφικτός ο ακριβής χρονικός προσδιορισμός ενός ισχυρού σεισμού

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Ο Ευθύμης Λέκκας δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός Κορινθιακό Κόλπο.
  • Ο σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη θεωρείται πιθανότατα κύριος και η σεισμική ενέργεια εκτονώθηκε λόγω του υποθαλάσσιου επίκεντρου.
  • Ο Κορινθιακός είναι μια ενεργή τεκτονική ζώνη με σεισμική δραστηριότητα, αλλά οι μεγάλοι σεισμοί μπορεί να συμβαίνουν μετά από εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια σύμφωνα με τον γεωλογικό χρόνο.
  • Η επιστημονική παρακολούθηση της σεισμικότητας δεν επιτρέπει την ακριβή πρόβλεψη μεγάλων σεισμών, παρά μόνο εκτιμήσεις για τη σεισμικότητα της περιοχής.
  • Η προετοιμασία μέσω ενίσχυσης κτιρίων, ενημέρωσης πολιτών και σχεδιασμού επιχειρησιακών πλάνων είναι το βασικό ζητούμενο για την αντιμετώπιση σεισμών.
«Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό», τόνισε ο Ευθύμης Λέκκας μιλώντας για τα σενάρια που αφορούν έναν ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο με αφορμή τον πρόσφατο σεισμό νότια της Κρήτης.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον σεισμό στην Κρήτη

Αναφερόμενος στη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Κρήτης, ο κ. Λέκκας μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», εκτίμησε ότι το φαινόμενο φαίνεται να οδηγείται προς εκτόνωση, σημειώνοντας πως, κατά πάσα πιθανότητα, επρόκειτο για τον κύριο σεισμό.

Όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θάλασσα. Ο προσανατολισμός του ρήγματος οδήγησε τη σεισμική ενέργεια μακριά από τη στεριά, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις στις κατοικημένες περιοχές να είναι περιορισμένες.

«Δεν μπορούμε να πούμε πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός»

Σε ό,τι αφορά τον Κορινθιακό Κόλπο, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η επιστήμη δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τον χρόνο εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού.

Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει τρόπος να δοθεί συγκεκριμένη χρονική πρόβλεψη, παρά μόνο εκτιμήσεις για τη σεισμικότητα μιας περιοχής.

Ο «γεωλογικός χρόνος» και τα μεγάλα σεισμικά γεγονότα

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι ο Κορινθιακός αποτελεί μια ιδιαίτερα ενεργή τεκτονική ζώνη, η οποία εξελίσσεται γεωλογικά εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

«Ο γεωλογικός χρόνος λειτουργεί τελείως διαφορετικά από τον ανθρώπινο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα διαστήματα επανάληψης μεγάλων σεισμών δεν μπορούν να μεταφραστούν απλά σε κύκλους δεκαετιών.

Ένα ισχυρό σεισμικό γεγονός, όπως είπε, μπορεί να συμβεί μετά από εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ακριβή χρονική πρόγνωση.

Τα ιστορικά δεδομένα και οι μεγάλοι σεισμοί

Υπενθύμισε ότι η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν ισχυρούς σεισμούς, κάνοντας αναφορά στον σεισμό του Αιγίου, αλλά και στους σεισμούς στις Αλκυονίδες.

Τόνισε, ωστόσο, πως άλλο είναι η επιστημονική παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας και άλλο η δυνατότητα πρόβλεψης του πότε θα εκδηλωθεί ένας μεγάλος σεισμός.

Το στοίχημα είναι η προετοιμασία

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι η αναζήτηση συγκεκριμένων ημερομηνιών, αλλά η σωστή προετοιμασία.

Όπως ανέφερε, κρίσιμη σημασία έχει η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κτιρίων και των υποδομών, η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, καθώς και ο σχεδιασμός σύγχρονων επιχειρησιακών πλάνων που λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Διαβάστε επίσης

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γιατί τα μαχητικά F-35 είναι «game changer»

13:59WHAT THE FACT

Ζοφερή πρόβλεψη: Νομπελίστας φυσικός ορίζει την ημερομηνία καταστροφής της ανθρωπότητας

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: «Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό»

13:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: MVP των Play-In της Euroleague ο Τι Τζέι Σορτς

13:51ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Το μέλλον είναι ήδη εδώ»: Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε σε συνέδριο ως... ολόγραμμα

13:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής δεν συζητείται, είναι αδιαπραγμάτευτη, το λέω στους αντιπάλους - Μητσοτάκης: Μπετόν αρμέ το άρθρο 42/7

13:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευσίνα: Σύλληψη 55χρονου για παράνομη απόρριψη οικοδομικών αποβλήτων σε αγροτεμάχιο

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Guardian» προειδοποιεί: «Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει ένα απέραντο ξενοδοχείο»

13:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Αβέβαιες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στο Ισλαμαμπάντ - Καμία συνάντηση λέει η Τεχεράνη - Παρέδωσε στο Πακιστάν λίστα με «απαντήσεις» στις ΗΠΑ

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Η ΕΛ.ΑΣ. λαμβάνει 100–120 καταγγελίες καθημερινά για ενδοοικογενειακή βία

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο μέχρι τη Λυκόβρυση

13:17ΕΘΝΙΚΑ

Επιβεβαίωσαν Μητσοτάκης - Μακρόν τη συμφωνία για τους πυραύλους MICA

13:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το μαχαίρι ο 20χρονος διέπραξε τον φόνο - «Εγώ φταίω» φώναζε η κοπέλα

13:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μονακό: Sold out σε 55 λεπτά τα εισιτήρια για τα playoffs της Euroleague

13:07WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν αρχαίο θησαυρό 2.200 θαμμένο σε υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο

13:01ΕΥ ΖΗΝ

Πόσα λεπτά πρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια σας

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάς - Γαλλία συμμαχία: Αυτές είναι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Liveblog - Ελλάς - Γαλλία συμμαχία: Εννιά συμφωνίες υπέγραψαν Μακρόν - Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν «αναστολή» της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ - Απόρρητο email του Πενταγώνου

12:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια – Παναθηναϊκός, Μοντέρο: «Όλα είναι πιθανά! Μπορούμε να νικήσουμε όσες φορές χρειαστεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Ο γάμος της και οι 150.000

13:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το μαχαίρι ο 20χρονος διέπραξε τον φόνο - «Εγώ φταίω» φώναζε η κοπέλα

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Ράιαν Ο' Νιλ - Φάρα Φόσετ: Ο σχιζοφρενής γιος του θρυλικού ζευγαριού εμφανίστηκε με κέρατα διαβόλου

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας: Πόσο κόστιζαν και πώς οργανώνονταν τα πάρτι με αστέρες της Serie A

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τραγικό μπέρδεμα με την ταυτότητα 17χρονου - Η κλεμμένη μηχανή συγκρούστηκε με ασθενοφόρο

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θα «μιλήσει» η αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας – Εκεί όπου κρύβεται η αλήθεια για τη Μυρτώ

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Διπρόσωπος» το Σαββατοκύριακο - Πότε βλέπουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι την κάθοδο ρωσικού ψύχους

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Από πυρηνικό εφιάλτη σε οικολογικό «παράδεισο»: Πώς μοιάζει σήμερα το Τσέρνομπιλ

13:17ΕΘΝΙΚΑ

Επιβεβαίωσαν Μητσοτάκης - Μακρόν τη συμφωνία για τους πυραύλους MICA

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Liveblog - Ελλάς - Γαλλία συμμαχία: Εννιά συμφωνίες υπέγραψαν Μακρόν - Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο μέχρι τη Λυκόβρυση

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου: Η απάντηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάς - Γαλλία συμμαχία: Αυτές είναι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ