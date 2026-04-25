Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου: Η απάντηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό
Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος προειδοποίησε για τον Κορινθιακό σε βάθος τριετίας
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης για τον ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη, αλλά και τις ανησυχητικές δηλώσεις του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου για επικείμενο μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό.
Ο κ. Καραστάθης σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ, πως ο σεισμός δεν προκαλεί εντύπωση, καθώς ήταν τυπικός για την περιοχή, εφιστώντας ωστόσο την προσοχή για τα επόμενα ένα με δύο 24ωρα, οπότε και αναμένεται να μειωθεί η «πλούσια» όπως τη χαρακτήρισε μετασεισμική ακολουθία.
Όσον αφορά στις δηλώσεις του κ.Παπαδόπουλου για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό σε βάθος τριετίας, άφησε έμμεσες αιχμές λέγοντας πως είναι καλύτερα να μιλάει ο ίδιος ο ερευνητής που έχει μελετήσει τα στοιχεία, λέγοντας πως δεν γνωρίζει ποιες μελέτες έχει κάνει ο καθηγητής Σεισμολογίας. Αν και παραδέχθηκε ότι η περιοχή έχει καθυστερήσει, παρόλα αυτά καθησύχασε ότι για το Γεωδυναμικό δεν υπάρχει κάποια ανησυχία ή προβληματισμός για τον Κορινθιακό.
«Από δικά μας στοιχεία δεν δείχνει κάτι, όντως έχει αργήσει, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ξεκάθαροι για μεγάλο σεισμό σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο» είπε χαρακτηριστικά.