Χουλιάρας: Φυσιολογικά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Κρήτη

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα που αναστάτωσε την Κρήτη φαίνεται πως ακολουθεί μια προβλέψιμη τροχιά, με τους ειδικούς να εμφανίζονται συγκρατημένα καθησυχαστικοί.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ξεκαθάρισε πως όλες οι διαθέσιμες ενδείξεις δείχνουν ότι η δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε βορειοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου ήταν η κύρια. Αυτό το στοιχείο είναι καθοριστικό για την εκτόνωση της ενέργειας στην περιοχή. Την ίδια ώρα, η γη συνεχίζει να τρέμει, καθώς οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο έφτασαν ακόμα και τα 5 Ρίχτερ, κάτι που θεωρείται αναμενόμενο για ένα τέτοιο μέγεθος. Τις τελευταίες δε ώρες στην περιοχή εξακολουθούν να γίνονται μικροί σεισμεί της τάξης των 2 και 3 ρίχτερ.

Η ανάλυση των δεδομένων και το ιστορικό της περιοχής



Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, περίπου 18 χλμ. νότια του Γούδουρα. Το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε μέσα στη θάλασσα λειτούργησε ευεργετικά για τις υποδομές της Κρήτης. Κι όμως, οι επιστήμονες παραμένουν σε εγρήγορση. Η ακολουθία εμφανίζεται φυσιολογική, αλλά το φαινόμενο παρακολουθείται στενά, αφού το συγκεκριμένο σημείο έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν. Είναι μια ζώνη με υψηλό δυναμικό.

Διαβάστε επίσης