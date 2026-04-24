Σεισμός στην Κρήτη: Πάνω από 50 μετασεισμοί μετά τα 5,7 Ρίχτερ κοντά στην Ιεράπετρα

Τουλάχιστον 51 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στην Κρήτη, μετά τη δόνηση 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε κοντά στην Ιεράπετρα, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη, αν και δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές, εντούτοις η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην περιοχή.

«Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του φαινομένου» ανέφερε και ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, που τόνισε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε αυξημένη εγρήγορση, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ψύχραιμοι.

