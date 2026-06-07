Το πυρηνικό μήνυμα της Πιονγιάνγκ πριν την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ

Το καθεστώς της Βόρειας Κορέας στέλνει ένα ξεκάθαρο και απόλυτο μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από ένα κρίσιμο διπλωματικό τετ α τετ. Η Πιονγιάνγκ διαμηνύει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η θέση της ως πυρηνική δύναμη δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης με κανέναν, ξεκόβοντας κάθε σενάριο για μελλοντική αποπυρηνικοποίηση.

Το «μπλόκο» στις συζητήσεις

Η ισχυρή αδελφή του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ, ανέλαβε να διατυπώσει τη σκληρή γραμμή της χώρας, επιλέγοντας μια χρονική συγκυρία με ιδιαίτερο βάρος. Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η οποία μεταδόθηκε από το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA, οποιαδήποτε αμφισβήτηση της πυρηνικής ισχύος του κράτους απορρίπτεται κατηγορηματικά. «Το καθεστώς μας ως πυρηνική δύναμη είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια, συμπληρώνοντας την ίδια ώρα πως η χώρα «δεν θα ανεχθεί καμία απειλή». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι η Πιονγιάνγκ δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον περιορισμό των εξοπλισμών της, παρά τις πιέσεις.

Οι ισορροπίες με το Πεκίνο

Κι όμως, αυτή η κίνηση δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με την επικείμενη άφιξη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τις δύο πλευρές, ο ηγέτης της Κίνας θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις 8 και 9 Ιουνίου, μια συνάντηση που στοχεύει στην προβολή των στενών δεσμών και της συμμαχίας ανάμεσα στα δύο κράτη.

Το timing της επίσκεψης θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμο, με δεδομένο ότι το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας συνεχίζει να συντηρεί σταθερά στο κόκκινο το θερμόμετρο της έντασης στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους τους στην Ασία.