Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

Πέντε ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας στον νέο χάρτη - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο» και τι αλλάζει στον αντισεισμικό σχεδιασμό

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Η Ελλάδα χωρίζεται πλέον σε πέντε σεισμικές ζώνες αντί για τρεις, επιτρέποντας ακριβέστερη αποτύπωση του σεισμικού κινδύνου.
  • Περιοχές όπως η Δυτική Πελοπόννησος και ο Κορινθιακός Κόλπος κατατάσσονται στην υψηλότερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας μαζί με τα Ιόνια νησιά.
  • Ο νέος χάρτης εισάγει νέες παραμέτρους για τον υπολογισμό των σεισμικών φορτίων, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο εδάφους και την ένταση του σεισμού.
  • Η μελέτη αφορά τόσο τα νέα όσο και τα παλιά κτίρια, τονίζοντας την ανάγκη ελέγχου και ενίσχυσης των παλαιότερων κατασκευών.
  • Η εφαρμογή του νέου χάρτη αυξάνει το κόστος επισκευών σε περίπτωση σεισμού, αλλά βελτιώνει σημαντικά την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των κτιρίων.
Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που αποτυπώνεται η σεισμική επικινδυνότητα στην Ελλάδα φέρνει η νέα πρόταση σεισμικού χάρτη που εκπόνησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), εισάγοντας αυστηρότερα κριτήρια και περισσότερες ζώνες επικινδυνότητας.

Πέντε ζώνες αντί για τρεις

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η χώρα πλέον χωρίζεται σε πέντε σεισμικές ζώνες, αντί για τρεις που ισχύουν μέχρι σήμερα. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει πιο ακριβή αποτύπωση του σεισμικού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα γεωλογικά δεδομένα όσο και την πυκνότητα του πληθυσμού.

Οι νέες προδιαγραφές βασίζονται στον αναθεωρημένο Ευρωκώδικα 8, ο οποίος θέτει πιο αυστηρούς κανόνες για τον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων, με βασικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ποιες περιοχές θεωρούνται υψηλού κινδύνου

Η υψηλότερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας περιλαμβάνει πλέον περιοχές που στο παρελθόν δεν κατατάσσονταν τόσο ψηλά. Συγκεκριμένα, η Δυτική Πελοπόννησος και η περιοχή γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο εντάσσονται πλέον στην ανώτερη κατηγορία, μαζί με τα Ιόνια νησιά.

Την ίδια ώρα, η Θεσσαλονίκη ενοποιείται με τη Χαλκιδική και κατατάσσεται σε ζώνη μέσης προς υψηλής επικινδυνότητας, ενώ διαφοροποιήσεις καταγράφονται και σε περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Αττική, η οποία, λόγω γεωγραφικών και γεωλογικών ιδιαιτεροτήτων, χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές ζώνες.

Τι αλλάζει στον αντισεισμικό σχεδιασμό

Ο νέος χάρτης δεν περιορίζεται μόνο στον καθορισμό ζωνών, αλλά φέρνει αλλαγές και στον τρόπο υπολογισμού των σεισμικών φορτίων.

Καταργείται η αποκλειστική χρήση της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης ως μοναδικού κριτηρίου και εισάγονται νέες παράμετροι που αποτυπώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη συμπεριφορά των κατασκευών κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.

Λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του εδάφους, καθώς και η ένταση του αναμενόμενου σεισμού, ώστε ο σχεδιασμός να είναι πιο ρεαλιστικός και ασφαλής.

Τι σημαίνει για τα κτίρια

Η νέα προσέγγιση αφορά τόσο τα νέα όσο και τα παλαιά κτίρια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υφιστάμενες κατασκευές, μεγάλο ποσοστό των οποίων έχει ανεγερθεί με παλαιότερους ή και ανύπαρκτους κανονισμούς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα παλαιότερα κτίρια παρουσιάζουν σαφώς χαμηλότερο επίπεδο αντισεισμικής προστασίας σε σύγκριση με τα σύγχρονα, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο και, όπου απαιτείται, την ενίσχυσή τους.

Το κόστος και τα οφέλη

Η εφαρμογή του νέου σεισμικού χάρτη εκτιμάται ότι θα αυξήσει το συνολικό κόστος επισκευών σε περίπτωση σεισμού, φτάνοντας περίπου τα 108 δισεκατομμύρια ευρώ σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στην πιο ακριβή αποτύπωση του κινδύνου και συνοδεύεται από σημαντικά οφέλη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 80% των κατοικιών θα παρουσιάσει μικρές ή καθόλου ζημιές σε έναν σεισμό βάσει των νέων προδιαγραφών, ενώ ένα μικρό ποσοστό θα υποστεί σοβαρές βλάβες.

Η επιστημονική βάση της μελέτης

Ο νέος χάρτης βασίζεται στο ευρωπαϊκό μοντέλο εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας ESHM20, το οποίο ενσωματώνει δεδομένα από περισσότερους από 55.000 σεισμούς.

Η χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου διασφαλίζει ενιαία επιστημονική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποφεύγοντας ασυνέχειες μεταξύ γειτονικών χωρών.

Στόχος η μεγαλύτερη ασφάλεια

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες του ΑΠΘ, ο βασικός στόχος δεν είναι η αποφυγή κάθε ζημιάς - κάτι που θεωρείται πρακτικά ανέφικτο - αλλά η αποτροπή καταρρεύσεων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο νέος σεισμικός χάρτης θεωρείται ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των κατασκευών και την ετοιμότητα της χώρας απέναντι σε μελλοντικά σεισμικά φαινόμενα.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος στα επόμενα χρόνια - Πλήρης απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικός Τύπος: Πώς σχολιάζει την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα - «Στρατηγική η σχέση Ελλάδας - Γαλλίας»

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικά πολεμικά απογειώθηκαν για την εξάλειψη απειλής ρωσικού drone κοντά σε εναέριο χώρο του ΝΑΤ

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Άφαντη η πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της με έξι σφαίρες - Τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γιατί δεν έχουν αποτέλεσμα οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

15:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ReBirth Festival» στο Πεδίον του Άρεως: Στο επίκεντρο η γέννα ως κοινωνικό γεγονός

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Η νέα πραγματικότητα του πολέμου: Συνέργειες, ταχύτητα και αλλαγή νοοτροπίας

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας - Βοτρέν: Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω σύσφιγξης των άριστων αμυντικών μας διμερών σχέσεων

14:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Δεν παίζει με Μύκονο ο Σλούκας, «μέσα» ο Σαμοντούροβ – Οι ξένοι που έμειναν εκτός

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Κουτί Πρώτων Βοηθειών στα ΙΧ: Πώς να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε - Τι λέει ο Ερυθρός Σταυρός

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μικρά αδέλφια εξαφανίστηκαν την Ημέρα των Ευχαριστιών το 2010 - Μία τραγική ανακάλυψη

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

14:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκάνδαλο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών: Συνελήφθη διαιτητής για «στημένους» αγώνες 

14:29ΕΘΝΙΚΑ

«Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία»: Αυτό είναι το κείμενο της συμφωνίας για εμβάθυνση σε Άμυνα και Ασφάλεια

14:24LIFESTYLE

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Σπάνια έξοδος με βοήθημα βάδισης -Τι συμβαίνει με την υγεία του

14:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτή είναι η συμφωνία για την «ενισχυμένη εταιρική σχέση Ελλάδας-Γαλλίας» - Αναλυτικά το κείμενο

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ο 13χρονος σκοπεύει να κάνει το σπίτι..."Γεντί Κουλέ" για τον ΟΦΗ - Το viral σημείωμα της μαμάς

14:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Περήφανος που είμαι προπονητής της ΑΕΚ – Μοναδική εμπειρία το Μουσείο Ιστορίας»

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γιατί τα μαχητικά F-35 είναι «game changer»

13:59WHAT THE FACT

Ζοφερή πρόβλεψη: Νομπελίστας φυσικός ορίζει την ημερομηνία καταστροφής της ανθρωπότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Ο γάμος της και οι 150.000

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας: Πόσο κόστιζαν και πώς οργανώνονταν τα πάρτι με αστέρες της Serie A

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Ράιαν Ο' Νιλ - Φάρα Φόσετ: Ο σχιζοφρενής γιος του θρυλικού ζευγαριού εμφανίστηκε με κέρατα διαβόλου

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Άφαντη η πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της με έξι σφαίρες - Τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Διπρόσωπος» το Σαββατοκύριακο - Πότε βλέπουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι την κάθοδο ρωσικού ψύχους

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θα «μιλήσει» η αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας – Εκεί όπου κρύβεται η αλήθεια για τη Μυρτώ

13:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το μαχαίρι ο 20χρονος διέπραξε τον φόνο - «Εγώ φταίω» φώναζε η κοπέλα

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

13:59WHAT THE FACT

Ζοφερή πρόβλεψη: Νομπελίστας φυσικός ορίζει την ημερομηνία καταστροφής της ανθρωπότητας

13:17ΕΘΝΙΚΑ

Επιβεβαίωσαν Μητσοτάκης - Μακρόν τη συμφωνία για τους πυραύλους MICA

20:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, πού θα έχει ηλιοφάνεια

14:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκάνδαλο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών: Συνελήφθη διαιτητής για «στημένους» αγώνες 

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Από πυρηνικό εφιάλτη σε οικολογικό «παράδεισο»: Πώς μοιάζει σήμερα το Τσέρνομπιλ

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μικρά αδέλφια εξαφανίστηκαν την Ημέρα των Ευχαριστιών το 2010 - Μία τραγική ανακάλυψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ