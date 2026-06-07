Συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ με ΕΛΑΣ: «Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς;» - Οι επόμενες κινήσεις στα 2 στρατόπεδα

Snapshot Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συμπλεύσει με την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα, με ορίζοντα υλοποίησης τον Σεπτέμβριο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει αυτόνομο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές και θα διατηρήσει την κοινοβουλευτική του ύπαρξη χωρίς άμεσες αλλαγές στη δύναμή του.

Η απόφαση εγκρίθηκε με πλειοψηφία περίπου 75% υπέρ και 25% κατά, με σημαντικές ενστάσεις από στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς.

Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να παραχωρήσει το κόμμα και θα παρακολουθεί την υλοποίηση της απόφασης.

Απαιτείται τουλάχιστον μία ακόμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να κλειδώσει η τελική απόφαση και να διευθετηθούν οι παράγοντες για τη μαζική προσέγγιση με το κόμμα του Τσίπρα. Snapshot powered by AI

Η χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ξεκάθαρο σήμα συμπόρευσης με την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα, παρά τις αντιδράσεις που καταγράφηκαν.

Η απόφαση του καθοδηγητικού οργάνου έχει ορίζοντα υλοποίησης τον Σεπτέμβριο, όταν θα διευθετηθούν και οι τεχνικές λεπτομέρειες που προκύπτουν. Πλέον τα δύο στρατόπεδα μελετούν τις επόμενες κινήσεις τους, καθώς το διαζύγιο είναι αναπόφευκτο.

Πρακτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταρτίσει αυτόνομο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Εφόσον υλοποιηθεί η εισήγηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, το κόμμα διατηρεί την κοινοβουλευτική του ύπαρξη χωρίς άμεσες αλλαγές στη δύναμή του. Είναι βέβαιο όμως ότι παραμένουν στην Κεντρική Επιτροπή αρκετά στελέχη, μέχρι να συνταχθεί η πλειοψηφία με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα.

Για να κλειδώσει η τελική απόφαση ή να βρεθεί η κατάλληλη τεχνική λύση που θα ανοίξει τον δρόμο για μαζική ένταξη, θα χρειαστεί τουλάχιστον μία ακόμη συνεδρίαση της ΚΕ. Οι κρίσιμες εξελίξεις και η διευθέτηση των παραγόντων που θα οδηγήσουν στη μαζική προσέγγιση προσδιορίζονται για το φθινόπωρο.

Πάντως αν υπάρξουν άμεσα μαζικές αποχωρήσεις να αλλάξουν οι συσχετισμοί και οι «χαμένοι» της χθεσινής συνεδρίασης να πάρουν το πάνω χέρι στη Κεντρική Επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση ίσως η χθεσινή απόφαση του κόμματος για στήριξη της πρωτοβουλίας Τσίπρα να ανατραπεί.

«Πρέπει να απαντήσουμε σήμερα σε ένα ερώτημα που οι πολίτες θέτουν αυθόρμητα και ειλικρινά, και που θα πολλαπλασιαστεί αν δεν βρει λύση: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;», δήλωσε ο πρόεδρος Φάμελλος.

«Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε χώρο για δεύτερο σχέδιο. Δίπλα είναι η απάντηση, όπως επιθυμούν οι προοδευτικοί πολίτες, όπως ορίζει ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης», πρόσθεσε.

Κάλεσε τα μέλη της ΚΕ να εγκρίνουν τη στήριξη της πρωτοβουλίας του Τσίπρα, μη ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Η εισήγησή του εγκρίθηκε με πλειοψηφία περίπου 75% υπέρ και 25% κατά.

Με τη γραμμή Φάμελλου συντάχθηκαν, μεταξύ άλλων, η Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος, Γιώργος Ψυχογιός και Γιώργος Γαβρίλης.

Η αντίδραση Πολάκη, Δούρου, Παππά

Ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς εξέφρασαν ενστάσεις για την απόφαση. Μαζί με τον Τρύφωνα Αλεξιάδη, τον Γιώγο Παναγιωτόπουλο και τη Φωτεινή Καρυστινάκη κατέθεσαν τροπολογία με αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, η οποία απορρίφθηκε με μεγάλη διαφορά, καθώς η πλειοψηφία συγκέντρωσε 75% των ψήφων.

Νωρίτερα, ο Πολάκης είχε καταθέσει στην ΚΕ κείμενο που παρουσίασε στην Πολιτική Γραμματεία και είχε συγκεντρώσει 39 υπογραφές.

Πολάκης: «Δεν χαρίζουμε το κόμμα»

Μετά τη συνεδρίαση, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε κατηγορηματικά ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα το χαρίσει σε κανέναν.

«Η τροπολογία δεν πέρασε, αλλά συγκέντρωσε πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το κόμμα σε κανέναν και περιμένουμε να δούμε βουλευτές και μέλη της ΚΕ που δήλωσαν ότι θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα να το πράξουν άμεσα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει και θα ανακαλεί την πρώτη φορά Αριστερά που κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν», τόνισε.

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