Κολομβία: Δολοφονία δημοσιογράφου στα σύνορα με τη Βενεζουέλα

Οι δημοσιογράφοι που έχουν δολοφονηθεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1977 είναι τουλάχιστον 170

Newsbomb

Κολομβία: Δολοφονία δημοσιογράφου στα σύνορα με τη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο συνήγορος του λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία, ανακοίνωσε ότι δημοσιογράφος δολοφονήθηκε χθες Σάββατο στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Οι δημοσιογράφοι που έχουν δολοφονηθεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1977 είναι τουλάχιστον 170, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP).

Ο Κριστιάν Ερέρα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του FLIP, δολοφονήθηκε στην παραμεθόρια πόλη Κούκουτα (βορειοανατολικά).

Τον πυροβόλησε εκτελεστής κινούμενος με μοτοσικλέτα. Ο δημοσιογράφος υπέκυψε στο νοσοκομείο, σημείωσαν ΜΜΕ. «Η βία πλήττει ξανά τη δημοσιογραφία στην Κολομβία», τόνισε ο συνήγορος του λαού σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

Τόνισε ότι ο Κριστιάν Ερέρα καταπιανόταν με θέματα που συνδέονταν με «την ατιμωρησία, το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την κατάσταση στην Κατατούμπο», νομαρχία που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα και αποτελεί θέατρο αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ παρατάξεων ανταρτών.

Ο δημοσιογράφος είχε δεχτεί απειλές και είχε αποφασιστεί από την κυβέρνηση να του παρέχεται προστασία, αλλά αυτό δεν άρκεσε «για να εμποδιστεί η δολοφονία του», τόνισε ο συνήγορος του λαού.

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