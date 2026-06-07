Politis.gov.gr: Η νέα πλατφόρμα που «ξεκλειδώνει» τη γραφειοκρατία – «Καμπάνες» για τους υπαλλήλους

Τέλος στα επανειλημμένα τηλέφωνα στις υπηρεσίες - Έρχονται αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις για όσους δημόσιους λειτουργούς δεν ενημερώνουν το σύστημα

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Politis.gov.gr: Η νέα πλατφόρμα που «ξεκλειδώνει» τη γραφειοκρατία – «Καμπάνες» για τους υπαλλήλους
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  • Η ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία των αιτημάτων τους στο Δημόσιο από την υποβολή έως την ολοκλήρωση.
  • Η υπηρεσία καλύπτει όλα τα αιτήματα που κατατέθηκαν από την 1η Ιουνίου 2026 και μετά και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το στάδιο και τον υπεύθυνο χειρισμού.
  • Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να καταχωρούν γρήγορα και απλά τα στοιχεία των αιτήσεων στην πλατφόρμα, με χρόνο καταχώρησης μικρότερο του ενός λεπτού.
  • Η ενημέρωση της πλατφόρμας από τους υπαλλήλους είναι υποχρεωτική και η μη συμμόρφωση επισύρει αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις για αυτούς και τους προϊσταμένους τους.
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Μια σημαντική τομή στις σχέσεις του πολίτη με τον κρατικό μηχανισμό τέθηκε σε λειτουργία την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να βάλει οριστικό τέλος στην αβεβαιότητα και την ταλαιπωρία γύρω από την εξέλιξη των αιτημάτων στο Δημόσιο.

Μέχρι σήμερα, οι πολίτες ήταν αναγκασμένοι να επιδίδονται σε έναν ατέρμονο κύκλο τηλεφωνημάτων και επισκέψεων στις δημόσιες υπηρεσίες, απλώς και μόνο για να μάθουν σε ποιο γραφείο βρίσκεται η υπόθεσή τους. Πλέον, για πρώτη φορά, αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν βήμα-βήμα και εντελώς ψηφιακά ολόκληρη τη διαδρομή της αίτησής τους –από τη στιγμή της υποβολής έως και την τελική της διεκπεραίωση– με μια απλή είσοδο στην πλατφόρμα μέσω των κωδικών TaxisNet.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή αφορά όλα τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί στις δημόσιες υπηρεσίες από την 1η Ιουνίου 2026 και μετά. Μέσα από το ψηφιακό τους περιβάλλον, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να γνωρίζουν με ακρίβεια το τρέχον στάδιο της υπόθεσής τους, ποιο τμήμα ή υπάλληλος τη χειρίζεται, τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Απλή διαδικασία για τους υπαλλήλους – Βαριές «καμπάνες» για τους παραβάτες

Από την πλευρά των δημοσίων υπαλλήλων, η διαδικασία τροφοδότησης της πλατφόρμας έχει σχεδιαστεί ώστε να μην επιβαρύνει την καθημερινότητά τους, καθώς η καταχώριση μιας υπόθεσης διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Το μόνο που απαιτείται από την πλευρά τους είναι η συμπλήρωση του αριθμού πρωτοκόλλου και ενός βασικού ταυτοποιητικού στοιχείου του πολίτη (όπως ο Προσωπικός Αριθμός, το ΑΦΜ ή ο ΑΜΚΑ), καθώς τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Ωστόσο, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι η εφαρμογή του νέου μέτρου δεν είναι προαιρετική. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ψηφιακού «ιχνηλάτη», το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις τόσο για τους αρμόδιους υπαλλήλους όσο και για τους προϊσταμένους τους, σε περίπτωση που αμελούν ή αρνούνται να ενημερώνουν το σύστημα για την πορεία των αιτήσεων.

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