Λίβανος: 2 νεκρές και 22 τραυματίες από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ

Αεροπορική επιδρομή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο σκότωσε δυο γυναίκες και τραυμάτισε άλλους 22 ανθρώπους χθες Σάββατο -παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά- ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

«Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Σαξάκια, στην περιφέρεια Σαΐντα, το πρωί του Σαββάτου» άφησε πίσω «δυο γυναίκες που μαρτύρησαν και 22 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά και γυναίκα», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.

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