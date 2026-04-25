Τσελέντης για Παπαδόπουλο: «Σεισμολογικό μπαρμπούτι οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

Ο Άκης Τσελέντης σημειώνει ότι δεν πρέπει να καλλιεργείται κλίμα πανικού στους πολίτες από αόριστες αναφορές για σεισμούς που ενδέχεται να συμβούν σε χρονικό ορίζοντα ετών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΣΕΙΣΜΟΙ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
Αιχμηρή ανάρτηση έκανε ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης για τις εκτιμήσεις του καθηγητή Σεισμολογίας, Γεράσιμου Παπαδόπουλου για πιθανό μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό.

Ο κ. Τσελέντης στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «σεισμολογικό μπαρμπούτι» εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ανησυχία του για τον δημόσιο λόγο που εκφράζεται γύρω από υο συγκεκριμένοι ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο καθηγητής Σεισμολογίας, Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε δηλώσεις του την Παρασκευή εκτίμησε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για έναν ισχυρό σεισμό στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου. Μάλιστα ο καθηγητής έδωσε και χρονικό βάθος από ένα έως τρία έτη για την εκτίμησή του.

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του ο κ. Τσελέντης, δεν πρέπει να καλλιεργείται κλίμα πανικού στους πολίτες από αόριστες αναφορές για σεισμούς που ενδέχεται να συμβούν σε χρονικό ορίζοντα ετών. Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια, ότι τέτοιες τοποθετήσεις μπορούν να πλήξουν τον τουρισμό και την οικονομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

Όπως επεσήμανε στη συνέχεια, η σεισμολογία δεν βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά στοιχεία, αλλά και σε συνδυασμό διαφορετικών παρατηρήσεων και μετρήσεων, όπως δορυφορικά δεδομένα, ηλεκτρομαγνητικά σήματα, ραδόνιο και μεταβολές σε υδρολογικά στοιχεία.

Η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

«ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ»

Από εχθές έχει προκληθεί πανικός σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας για επερχόμενο ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ. Έχω λάβει και εγώ δεκάδες μηνύματα από τρομοκρατημένους πολίτες και από επιχειρηματίες του τουρισμού. Έχω να πω τα παρακάτω:

  1. Δεν επιτρέπεται να έχουμε σε καθεστώς πανικού τον πολίτη ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ γιατί ο «προγνώστης» αναφέρει ΑΟΡΙΣΤΑ σε 1,2,3…. Χρόνια.
  2. Αν τα επιστημονικά δεδομένα που έχει μελετήσει συγκλίνουν για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ, να ενημερώσει την αρμόδια Εθνική Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου και τον ΟΣΠ και να μην πετά ένα πυροτέχνημα στον αέρα, ξεσηκώνοντας τον απλό πολίτη.
  3. Να σέβεται την τουριστική περίοδο και να μην καταστρέφει τον τουρισμό των περιοχών. Οι τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.) κινδυνεύουν να πάθουν μεγάλη ζημιά.
  4. Αν δει κανείς το χάρτη της σεισμικότητας της χώρας, κάπου θα πέσει μέσα, και μετά θα βγει να πει «Δοξάστε με!».
  5. Ευθύνονται τα ΜΜΕ που προβάλουν έντονα τέτοιες σεισμικές καταστροφολογίες γιατί «πουλάνε».
  6. Το να χρησιμοποιώ τέτοιες επιπόλαιες εκ του ασφαλούς εκτιμήσεις για να προβληθώ στα κανάλια με υφάκι ειδικού είναι αντιδεολογικό.
  7. Η σεισμολογία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, αλλά οι εκτιμήσεις επερχόμενων σεισμών συνδυάζεται ΚΑΙ με άλλες μεθόδους πχ δορυφορικές παρατηρήσεις ηλεκτρομαγνητικά σήματα (πχ ΒΑΝ), θερμοκρασία και στάθμη νερού στα πηγάδια, ραδόνιο κλπ. κλπ.

Για παράδειγμα για Ανατ. Κορινθιακό έχουμε τοποθετήσει όταν ήμουν Διευθυντής στο Γεωδυναμικό.

Α) 30 επιπλέον σεισμογράφους

Β) σταθμούς μέτρησης ραδονίου

Γ) ΒΑΝ

Δ) μετρητές παλίρροιας

Ε) παρακολούθηση με δορυφόρο μετατόπισης κοντά σε ρήγματα

Δεν είναι Ζάρια ?

Τελικά η ΑΟΡΙΣΤΗ στατιστικολογιστική εκτίμηση επερχόμενου σεισμού σαν ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ μου φαίνεται.

Παρατήρηση:

είναι απαράδεκτο τον τελευταίο καιρό η πολιτεία (Υπουργείο Παιδείας/ Κεραμέως) να σταματά τη στοιχειώδη χρηματοδότηση μερικών χιλιάδων ευρώ, οδηγώντας στο κλείσιμο σταθμών ΒΑΝ.

Ίσως ξοδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες για ανακαινίσεις γραφείων Υπουργών με ακριβά έπιπλα και χαλιά ή η επιδότηση μερικών φαιδρών καλλιτεχνών για εκδηλώσεις είναι πιο ωφέλιμο…..

(**) Ένα από τα πολλά μηνύματα που έλαβα

«Καλημέρα σας κύριε καθηγητά Ναι δεν σας κρύβω επηρεάστηκα γιατί πρόκειται να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα με παιδιά και εγγόνια και προερχόμαστε από Βοιωτία και Κεφαλονιά δύο σεισμογενείς περιοχές άρχισα να το σκέφτομαι. Τα σέβη μου κύριε καθηγητά από τη Νέα Υόρκη που ευτυχώς δεν έχει σεισμούς»

Παπαδόπουλος: Αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό σε βάθος τριετίας

Όπως τόνισε την Παρασκευή (24/4) μιλώντας στο Παραπολιτικά FM, ο καθηγητής Σεισμολογίας, Γεράσιμος Παπαδόπουλος είναι εξαιρετικά υψηλή η πιθανότητα τα επόμενα χρόνια να σημειωθεί στην περιοχή μία ισχυρή σεισμική δόνηση στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου. Ο ίδιος εξήγησε τη θέση του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται».

Ο κ. Παπαδόπουλος δεν έμεινε μόνο εκεί καθώς στη συνέχεια έκανε και μία χρονική εκτίμηση για το πότε θα χτυπήσει ο Εγκέλαδος στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο η ισχυρή δόνηση θα σημειωθεί σε ένα βάθος ενός έως τριών ετών, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε πολύ κοντά» ενώ παράλληλα επέμεινε στην ανάγκη για άμεση αντισεισμική θωράκιση.

«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε στη συνέχεια:

«Θεωρώντας δεδομένο πως ένας σεισμός μεγέθους άνω των 6 Ρίχτερ θα χτυπήσει αργά ή γρήγορα την Ελλάδα, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε πως “είναι μαθηματικό ζήτημα” η εκδήλωσή του. Παράλληλα, κάλεσε σε εγρήγορση Πολιτεία και πολίτες, θέτοντας ως προτεραιότητα το «τρίπτυχο» που περιλαμβάνει την «προετοιμασία, την ενημέρωση και τις αντισεισμικές κατασκευές».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
