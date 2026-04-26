Νέος ισχυρός σεισμός 4 Ρίχτερ στο Λασίθι

Ισχυρη σεισμική δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Λασίθι.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός είχε ένταση 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 18χλμ νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11χλμ.

