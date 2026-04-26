Νέος ισχυρός σεισμός 4 Ρίχτερ στο Λασίθι
Ο σεισμός προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ισχυρη σεισμική δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Λασίθι.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός είχε ένταση 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 18χλμ νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11χλμ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 0-1: «Βρυχάται» το λιοντάρι για τη σωτηρία!
21:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μπάκιγχαμ: Κανονικά η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ
21:49 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Εθνική πόλο γυναικών: Σημαντική φιλική νίκη επί της Ουγγαρίας
21:48 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Νέος ισχυρός σεισμός 4 Ρίχτερ στο Λασίθι
21:34 ∙ LIFESTYLE
Κέιτ Χάντσον: Γιατί έκανε διάλειμμα μετά την ήττα στα Όσκαρ
21:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σπάνιος μαυροπελαργός εμφανίστηκε στα νερά της Κάρλας
21:14 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Χεζμπολάχ: Κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία
20:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Συνάντηση του Πούτιν με τον ΥΠΕΞ τη Δευτέρα στη Μόσχα
14:50 ∙ ΚΑΙΡΟΣ