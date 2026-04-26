Σπάνιος μαυροπελαργός εμφανίστηκε στα νερά της Κάρλας

Ο μαυροπελαργός σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας θεωρείται είδος υπό απειλή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ένας σπάνιος μαυροπελαργός (Ciconia nigra) εμφανίστηκε την εμφάνισή του στα νερά της Κάρλας.

Πρόκειται για μεγάλο μεταναστευτικό πτηνό, που σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας θεωρείται είδος υπό απειλή. Φτάνει τα 96 εκατοστά ύψος, τα 2 μέτρα άνοιγμα φτερών και περίπου τα 3 κιλά βάρος.

Διαφέρει από τον λευκό πελαργό λόγω του σκούρου χρώματός του, με μεταλλικές πράσινες και μωβ ανταύγειες στο πάνω μέρος και λευκό στο κάτω.

Ο πληθυσμός του έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και σε πολλές χώρες έχει εξαφανιστεί.

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά τα 100 ζευγάρια.

Με πληροφορίες από gegonota.news

