Βόλος: Καθηγήτρια έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος

Snapshot Καθηγήτρια ξένων γλωσσών σε σχολείο του Βόλου έβαζε ταινίες θρίλερ κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μαθήτρια που τρόμαζε από τις ταινίες ενημέρωσε τον διευθυντή και τους γονείς της ζητώντας να σταματήσουν οι προβολές.

Ο διευθυντής επέκρινε την πρακτική της καθηγήτριας, διέκοψε τις προβολές και διαβεβαίωσε ότι το παιδί δεν θα υποστεί συνέπειες.

Η διεύθυνση του σχολείου και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώθηκαν και αναμένεται να λάβουν μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών. Snapshot powered by AI

Ένα αδιανόητο περιστατικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καθώς σε σχολείο του Βόλου μία καθηγήτρια ξένων γλωσσών έβαζε την ώρα του μαθήματος ταινίες θρίλερ, για να μην γίνει μάθημα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση μίας μαθήτριας, η οποία ενημέρωσε τον Διευθυντή ζητώντας να μπει τέλος στις προβολές των ταινιών θρίλερ εν ώρα μαθήματος.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, όλα ξεκίνησαν πριν τις διακοπές του Πάσχα. Οι μαθητές αρχικά φάνηκε να χάρηκαν για την επιλογή της καθηγήτριάς τους. Ωστόσο οι προβολές των ταινιών συνεχίστηκαν και έφεραν σε δύσκολη θέση μαθήτρια, η οποία δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε αυτή τη ..δράση και μίλησε τόσο στους γονείς της όσο και στον Διευθυντή για την ανορθόδοξη αυτή τεχνική μαθήματος.

Όπως ανέφερε η μαθήτρια τρόμαζε από τις ταινίες θρίλερ ενώ όπως εκμυστηρεύτηκε σε πρόσωπο του κοντινού της περιβάλλοντος ότι δεν ήθελε να πάει στο σχολείο, φοβούμενη ότι θα την απομονώσουν, μιας και οι συμμαθητές της δεν είχαν πρόβλημα να βλέπουν θρίλερ.

Η μητέρα της μαθήτριας ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου και μίλησε με τον διευθυντή, ο οποίος άκουσε και το παιδί και όσα είχαν γίνει κατά την ώρα του μαθήματος.

«Δεν έπρεπε να προβληθεί καμία ταινία. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε η καθηγήτρια και το σχολείο θα κάνει όσα προβλέπεται. Το θέμα θεωρείται λήξαν για τα παιδιά και φυσικά δεν πρόκειται το παιδί που μίλησε να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ο Διευθυντής του σχολείου, υπογραμμίζοντας ότι επιλήφθηκε του θέματος ο ίδιος, βάζοντας τέλος στις προβολές των ταινιών.

Ο Διευθυντής μίλησε και στην καθηγήτρια, θέτοντάς της τα όρια και υπογραμμίζοντας ότι το μάθημα θα γίνεται χωρίς προβολές, χωρίς ταινίες και φυσικά χωρίς να προκαλείται φόβος σε κανένα παιδί.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναμένεται να πάρει κι εκείνη με τη σειρά της μέτρα, ώστε το περιστατικό να μην ξανασυμβεί.

Διαβάστε επίσης