Βόλος: Καθηγήτρια έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Καθηγήτρια ξένων γλωσσών σε σχολείο του Βόλου έβαζε ταινίες θρίλερ κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
  • Μαθήτρια που τρόμαζε από τις ταινίες ενημέρωσε τον διευθυντή και τους γονείς της ζητώντας να σταματήσουν οι προβολές.
  • Ο διευθυντής επέκρινε την πρακτική της καθηγήτριας, διέκοψε τις προβολές και διαβεβαίωσε ότι το παιδί δεν θα υποστεί συνέπειες.
  • Η διεύθυνση του σχολείου και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώθηκαν και αναμένεται να λάβουν μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.
Ένα αδιανόητο περιστατικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καθώς σε σχολείο του Βόλου μία καθηγήτρια ξένων γλωσσών έβαζε την ώρα του μαθήματος ταινίες θρίλερ, για να μην γίνει μάθημα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση μίας μαθήτριας, η οποία ενημέρωσε τον Διευθυντή ζητώντας να μπει τέλος στις προβολές των ταινιών θρίλερ εν ώρα μαθήματος.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, όλα ξεκίνησαν πριν τις διακοπές του Πάσχα. Οι μαθητές αρχικά φάνηκε να χάρηκαν για την επιλογή της καθηγήτριάς τους. Ωστόσο οι προβολές των ταινιών συνεχίστηκαν και έφεραν σε δύσκολη θέση μαθήτρια, η οποία δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε αυτή τη ..δράση και μίλησε τόσο στους γονείς της όσο και στον Διευθυντή για την ανορθόδοξη αυτή τεχνική μαθήματος.

Όπως ανέφερε η μαθήτρια τρόμαζε από τις ταινίες θρίλερ ενώ όπως εκμυστηρεύτηκε σε πρόσωπο του κοντινού της περιβάλλοντος ότι δεν ήθελε να πάει στο σχολείο, φοβούμενη ότι θα την απομονώσουν, μιας και οι συμμαθητές της δεν είχαν πρόβλημα να βλέπουν θρίλερ.

Η μητέρα της μαθήτριας ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου και μίλησε με τον διευθυντή, ο οποίος άκουσε και το παιδί και όσα είχαν γίνει κατά την ώρα του μαθήματος.

«Δεν έπρεπε να προβληθεί καμία ταινία. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε η καθηγήτρια και το σχολείο θα κάνει όσα προβλέπεται. Το θέμα θεωρείται λήξαν για τα παιδιά και φυσικά δεν πρόκειται το παιδί που μίλησε να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ο Διευθυντής του σχολείου, υπογραμμίζοντας ότι επιλήφθηκε του θέματος ο ίδιος, βάζοντας τέλος στις προβολές των ταινιών.

Ο Διευθυντής μίλησε και στην καθηγήτρια, θέτοντάς της τα όρια και υπογραμμίζοντας ότι το μάθημα θα γίνεται χωρίς προβολές, χωρίς ταινίες και φυσικά χωρίς να προκαλείται φόβος σε κανένα παιδί.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναμένεται να πάρει κι εκείνη με τη σειρά της μέτρα, ώστε το περιστατικό να μην ξανασυμβεί.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:46ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καθηγήτρια έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος

20:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει με νοικιασμένο όχημα στο ραντεβού θανάτου

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συνεργάτες του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας τρέχουν να βγάλουν τα πλούτη τους στο εξωτερικό

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Κι άλλος νεκρός «μάρτυρας» για τα UFO: Βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πέθανε πριν καταθέσει στο Κογκρέσο

20:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League: Εύκολη ισοφάριση του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη

20:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικη Δευτέρα με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα – Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία

20:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Σε υψηλό 17 ετών το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2025 - Άνοδος και στην κατανάλωση

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Β. Ιρλανδία: Επανεμφάνιση του IRA στο Μπέλφαστ εξετάζουν οι αρχές - Εξερράγη βόμβα σε αυτοκίνητο

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Asteras Aktor 2-1: Με ανατροπή μία ακόμη νίκη οι Περιστεριώτες

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σφοδρό τροχαίο στο Δερβένι – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Αν θέλουν να συζητήσουν ας πάρουν τηλέφωνο - Ελπίζω να φερθούν έξυπνα

19:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Κέντρικ Ναν: Θέλει tattoo Τριφύλλι και... δεν σκοπεύει να φύγει σύντομα

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Τασούλα το μεσημέρι της Δευτέρας

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: Η πυροσβεστική ανέσυρε πτώμα άνδρα από δύσβατο σημείο

19:02ΚΟΣΜΟΣ

«Μισεί τους χριστιανούς, είχε γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο» - Νέες αποκαλύψεις Τραμπ για τον δράστη της επίθεσης

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να πίνετε τον καφέ για να μην ανεβαίνει η ορμόνη του στρες

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση Ουάσινγκτον: Εύσημα του διαδικτύου στους υπουργούς που προστάτευσαν τις συζύγους τους

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παρέμβαση Παπαδόπουλου για τη σεισμική επικινδυνότητα - Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η αστυνομία κατέσχεσε ουγγρική σημαία γιατί την πέρασε για... παλαιστινιακή

18:33LIFESTYLE

The Voice: Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε τον «Μέτοικο» και η Λάρα Φαμπιάν γύρισε αμέσως την καρέκλα της - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:50ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Κι άλλος νεκρός «μάρτυρας» για τα UFO: Βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πέθανε πριν καταθέσει στο Κογκρέσο

18:33LIFESTYLE

The Voice: Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε τον «Μέτοικο» και η Λάρα Φαμπιάν γύρισε αμέσως την καρέκλα της - Βίντεο

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παρέμβαση Παπαδόπουλου για τη σεισμική επικινδυνότητα - Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σφοδρό τροχαίο στο Δερβένι – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή περιπέτεια για μοναχό: Επιβίωσε τραυματισμένος για 3 μέρες μέσα σε σπηλιά

18:18LIFESTYLE

«Μαρούσκα» για πάντα; Ο ρόλος στους «Δυο Ξένους» που κόστισε «ακριβά» στην Καλλιόπη Ταχτσόγλου

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια παραβίαση αεράμυνας - NBC: Πώς ιρανικό F-5 βομβάρδισε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

19:02ΚΟΣΜΟΣ

«Μισεί τους χριστιανούς, είχε γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο» - Νέες αποκαλύψεις Τραμπ για τον δράστη της επίθεσης

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Β. Ιρλανδία: Επανεμφάνιση του IRA στο Μπέλφαστ εξετάζουν οι αρχές - Εξερράγη βόμβα σε αυτοκίνητο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

16:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρομακτικό ατύχημα στο MotoGP – Κόπηκε στα δύο η μηχανή του Μάρκεθ

20:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει με νοικιασμένο όχημα στο ραντεβού θανάτου

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Η ανακάλυψη που συγκλόνισε την αρχαιολογία - Ο Ερμής του Πραξιτέλη στην Ολυμπία

09:00ΕΛΛΑΔΑ

«Όχι δεν έβαλαν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα - Εμείς προστατεύουμε τη φύση και τα άγρια ζώα»

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στο «Νήσος Σάμος»: Ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης από τσιγάρο που άναψε επιβάτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ