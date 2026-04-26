Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σφοδρό τροχαίο στο Δερβένι

Ο 36χρονος οδηγός του δίκυκλου υπέκυψε στα τραύματά του

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 36χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Δερβένι, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 στο Δερβένι στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε ο 36χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 58χρονος.

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 58χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη. Στο σημείο λόγω του τροχαίου δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων με την κατάσταση ωστόσο να ομαλοποιείται σταδιακά.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το τροχαίο:

«Απογευματινές ώρες σήμερα (26-04-2026) στην Εγνατία Οδό (ύψος Δερβενίου) με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με ομόρροπα κινούμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου και κατέληξε».

