Ελλάδα – Ιταλία: Σπουδαίο φιλικό των… ανανεωμένων απογοητευμένων

Την τελευταία της αγωνιστική υποχρέωση για τη σεζόν 2025-26, έχει απόψε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα φιλοξενεί την Ιταλία στο Ηράκλειο. Σε ένα σημαντικό φιλικό τεστ, για δύο συγκροτήματα που απογοητεύτηκαν τους προηγούμενους μήνες, καθώς δεν κατάφεραν να βρεθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το σπουδαίο ματς θα αρχίσει στις 22:00. Αμφότερες οι Εθνικές της χώρας μας και της Ιταλίας, έχουν πλέον το ενδιαφέρον τους στραμμένο στο Nations League που αρχίζει τον Σεπτέμβριο. Έτσι δεδομένα θα υπάρξουν πολλές δοκιμές από τους προπονητές.

Η σπουδαία «Σκουάντρα Ατζούρα», είναι σε περίοδο αλλαγών και προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ αποκλεισμού από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά τη σύντομη θητεία του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο, καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή έχει αναλάβει ο Σίλβιο Μπαλντίνι, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη μόνιμου τεχνικού μετά τις προεδρικές εκλογές της ιταλικής ομοσπονδίας. Ο έμπειρος τεχνικός επέλεξε ένα ιδιαίτερα νεανικό σύνολο, δίνοντας χώρο σε πολλά νέα πρόσωπα. Με ξεκάθαρη τη διάθεση ανανέωσης στην «Σκουάντρα Ατζούρα».

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία, έχουν να πάνε σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2014. Η γαλανόλευκη στα τελευταία της φιλικά ηττήθηκε από την Παραγουάη ήρθε ισόπαλη με την Ουγγαρία, ενώ προ ημερών ολοκλήρωσε το τεστ με τη Σουηδία στο 2-2. Η Ελλάδα έχει 1 νίκη στα τελευταία της 8 παιχνίδια.

Το παιχνίδι θα έχει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Alpha.

Πιθανή ενδεκάδα Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Τζόλης, Δουβίκας, Παυλίδης.

Πιθανή ενδεκάδα Ιταλίας: Ντοναρούμα, Φορτίνι, Κομούτσο, Αχανόρ, Μπαρτεζάγκι, Νντουρ, Λιπάνι, Πιζίλι, Φίνι, Εσπόζιτο, Κολεόσο.