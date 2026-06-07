Πληρωμές e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 8 έως 12 Ιουνίου

Snapshot Από 8 έως 12 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους από e

ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Ο e

ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα στις 8 Ιουνίου.

Επιπλέον, ο e

ΕΦΚΑ θα καταβάλει 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επίσης 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Snapshot powered by AI

Κατά την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

· Στις 8 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.437.917,18 σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

· Από 8 έως 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

· 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

· 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

· 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Διαβάστε επίσης