Πληρωμές e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 8 έως 12 Ιουνίου
Ποια επιδόματα θα καταβληθούν στους δικαιούχους
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- Από 8 έως 12 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους από e
- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.
- Ο e
- ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα στις 8 Ιουνίου.
- Επιπλέον, ο e
- ΕΦΚΑ θα καταβάλει 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επίσης 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Κατά την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
· Στις 8 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.437.917,18 σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
· Από 8 έως 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
· 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
· 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
· 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.