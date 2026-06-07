Game on! Ποια τηλεπαιχνίδια παίρνουν το πράσινο φως

Snapshot Η Μαρία Μπακοδήμου θα συνεχίσει να παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» στο OPEN με νέα εκδοχή και κανόνες.

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεγάλο έπαθλο 100.000 ευρώ.

Στον ALPHA, ο Γιώργος Θαναηλάκης επιστρέφει στο «Deal» με νέους παίκτες και προκλήσεις.

Η Μαρία Μπεκατώρου συνεχίζει να παρουσιάζει το «Chase» στο MEGA, όπου τέσσερις παίκτες αντιμετωπίζουν τους «Chasers» για χρηματικά έπαθλα.

Ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει το νέο τηλεπαιχνίδι «The Quiz with Balls!» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, όπου ομάδες απαντούν σε ερωτήσεις πάνω από πισίνα για χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Τα τηλεπαιχνίδια μπόρεσαν και φέτος να κερδίσουν ένα μεγάλο μερίδιο τηλεθεατών, αποτελώντας μία σταθερή συντροφιά στην απογευματινή κυρίως ζώνη. Έτσι, αρκετά από τα πρότζεκτ πήραν το πράσινο φως και οι παρουσιαστές ανανεώνουν το ραντεβού τους για του χρόνου.

Στο OPEN, η Μαρία Μπακοδήμου, με καυστικό χιούμορ, κλείσιμο ματιού και με βιτριολική ατάκα, είναι η οικοδέσποινα του καθημερινού τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος». Το φορμάτ, που έχει γίνει pop-culture φαινόμενο σε 46 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο για δεκαετίες, ξαναχτυπά στην Ελλάδα σε καινούρια εκδοχή, με νέους κανόνες και διαδικασία αλλά και υπερσύγχρονο, φωτεινό και ανανεωμένο πλατό. Σε κάθε επεισόδιο, οι 8 παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται για να μην σπάσει η αλυσίδα. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος κάθε γύρου οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «πιο αδύναμος κρίκος». Ο νικητής θα είναι μόνο ένας και θα κερδίσει έως και 10.000 ευρώ. Η εκπομπή θα συνεχιστεί και του χρόνου, με οικοδέσποινα την εντυπωσιακή Μαρία Μπακοδήμου.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, τo δημοφιλέστερο παιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», θα κρατήσει ξανά συντροφιά στους τηλεθεατές την επόμενη σεζόν. Νέοι παίκτες με νέες ιστορίες και όνειρα παίρνουν θέση στην πιο αγαπημένη καρέκλα, ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει την πιο δημοφιλή ερώτηση: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το παιχνίδι ξεκινά… Με 15 ερωτήσεις που ανεβάζουν την αγωνία σταδιακά και 4 πολύτιμες βοήθειες, κάθε παίκτης δοκιμάζει τις γνώσεις, την ψυχραιμία και τη στρατηγική του σε μία διαδρομή γεμάτη συγκίνηση, εκπλήξεις και ανατροπές. Οι παίκτες που θα βρεθούν και φέτος απέναντι από τις πιο συναρπαστικές ερωτήσεις έχουν έναν και μόνο στόχο: να φτάσουν μέχρι την κορυφή και να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Ο μεγάλος νικητής της σεζόν που ολοκληρώνεται, ο Γιώργος Θαναηλάκης, ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό του «Deal» στον ALPHA. Ο παρουσιαστής καθημερινά θα υποδέχεται παίκτες και κοινό σε ένα πλατό γεμάτο ενέργεια και χρήματα! Νέοι παίκτες, νέες προκλήσεις, περισσότερη αγωνία, ανατροπές και μεγάλες συγκινήσεις είναι τα συστατικά που κάνουν το Deal άχαστο παιχνίδι.

Το πράσινο φως έχει πάρει και η Μαρία Μπεκατώρου με το «Chase» στο MEGA. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, πάντα άμεση και με αφοπλιστική άνεση στον φακό, μετατρέπει κάθε επεισόδιο σε μία εμπειρία γεμάτη ρυθμό, διασκέδαση και πολλές ανατροπές. Τέσσερις παίκτες καλούνται να επιστρατεύσουν και φέτος, ταχύτητα, στρατηγική και φυσικά, γνώσεις, για να βρεθούν αντιμέτωποι με έναν από τους «Chasers». Στόχος τους; Να ξεφύγουν από τους αμείλικτους κυνηγούς και να διεκδικήσουν περισσότερα από 10.000 ευρώ. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» –αδιαμφισβήτητοι κυρίαρχοι της γνώσης – πιο ετοιμοπόλεμοι από ποτέ, δείχνουν ανίκητοι.

Ο «Τροχός της Τύχης», το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, θα κρατήσει παρέα για 13η χρονιά. Όσα χρόνια και αν περάσουν, ο «Τροχός της Τύχης» δεν σταματάει να γυρίζει ποτέ. Το αγαπημένο φορμάτ της απογευματινής ζώνης, που έχει κατακτήσει την κορυφή της τηλεθέασης και τις καρδιές των τηλεθεατών, που το παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον καθημερινά, υπόσχεται απογευματινά ραντεβού γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και γρίφους! Κάθε επεισόδιο είναι μια διαφορετική εμπειρία, κάθε γύρισμα της τύχης καταφέρνει να μας κρατάει σε αγωνία, με το αποτέλεσμα να είναι αμφίρροπο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η νέα άφιξη στον ΣΚΑΪ

Στον ΣΚΑΪ έχουν ήδη ανακοινώσει το «The Quiz with Balls!», με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στο τιμόνι της παρουσίασης. «Με την άνεση, το επικοινωνιακό χάρισμα και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζουν, ο πολυτάλαντος Γιάννης Τσιμιτσέλης αναλαμβάνει την παρουσίαση του ομότιτλου format των Talpa Studios, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή αγορά. Ερωτήσεις με σοβαρότητα, αλλά και διάθεση για παιχνίδι και παράταση της αγωνίας... Οι 6 πιο μεγάλες και fun μπάλες της ελληνικής τηλεόρασης κυλούν και τα... splash moments γράφουν τη δική τους τηλεοπτική ιστορία», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε κάθε επεισόδιο του «The Quiz with Balls!», δύο ομάδες που αποτελούνται από πέντε μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, δηλαδή ανθρώπους που γνωρίζονται πολύ καλά και έχουν χημεία μεταξύ τους, στέκονται στην πλατφόρμα πάνω από μια πισίνα και καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων. Κάθε σωστή απάντηση οδηγεί την ομάδα και έναν παίκτη πιο κοντά στο χρηματικό έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ. Κάθε λάθος απάντηση όμως, τον ρίχνει στην πισίνα και... SPLASH!

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