Τουρνάς για θάνατο 2 πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί

Snapshot Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια.

Το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί τους δύο ανθρώπους του που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Οι πυροσβέστες παλεύουν καθημερινά για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους. Snapshot powered by AI

Τη θλίψη του για τους δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο εξέφρασε ο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς

«Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου», σημειώνει μεταξύ άλλων.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά:

Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.

Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής»

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