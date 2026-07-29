Τουρνάς για θάνατο 2 πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί

«Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του»

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Τουρνάς για θάνατο 2 πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
  • Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί τους δύο ανθρώπους του που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.
  • Οι πυροσβέστες παλεύουν καθημερινά για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους.
Snapshot powered by AI

Τη θλίψη του για τους δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο εξέφρασε ο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς

«Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου», σημειώνει μεταξύ άλλων.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά:

Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.

Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πλωμάρι: Καλύτερη η εικόνα των πύρινων μετώπων – Τα νεότερα

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τουρνάς για θάνατο 2 πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Drone έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου σε λιμάνι της Μεσογείου

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να μη μηδενίζουμε - Δεν μπορούμε να μη συγκρίνουμε», λέει η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει υπό τον Μητσοτάκη την Πέμπτη – Η ατζέντα

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιασμένος ο Τραμπ από ηρωικό έφηβο που έσωσε 10χρονο από τα κύματα - Τον καλεί για βράβευση στον Λευκό Οίκο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική προειδοποίηση: «Ολόκληρη η Ευρώπη θα τυλιχθεί στις φλόγες» στις αρχές Αυγούστου

18:39ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακό: Διευρυμένη σύσκεψη 5+1 ετοιμάζει ο Γκουτέρες - Το παρασκήνιο και τα επόμενα βήματα

18:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν θα παραστεί στην τελετή στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς λόγω της τραγωδίας στο Ρέθυμνο

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αγία Τριάδα Σητείας – Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες

18:19LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: Παγιδευμένη σε γιγάντιο φουσκωτό μπουκάλι - To viral στιγμιότυπο

18:15ΥΓΕΙΑ

Μεταδοτική μορφή καρκίνου σε γατόψαρα ανακάλυψαν επιστήμονες - Νέο φως στον μηχανισμό της νόσου

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο από την φωτιά στο Ρέθυμνο - Πνέουν άνεμοι έως και 11 μποφόρ

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ριπαίοι άνεμοι έως 11 μποφόρ – Πύρινος εφιάλτης

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Η Έρη Ρίτσου για την απαγόρευση του «Γιάννη του φονιά»: Κάνει λόγο για συμπλέγματα και τραγελαφικά των κληρονόμων

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Η φωτιά ειναι ανεξέλεγκτη - Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα», λέει ο δήμαρχος της περιοχής

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Φλεγόμενο δέντρο στη Γερμανία: Η στιγμή που οι φλόγες πάλλονται με το ηλεκτρικό ρεύμα - Βίντεο

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ταϊλάνδη: Τελευταία ανατριχιαστικά πλάνα των εξαφανισμένων 2 Ρώσων αδελφών πάνω στη μηχανή, πριν βρεθεί θαμμένη και διαλυμένη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική προειδοποίηση: «Ολόκληρη η Ευρώπη θα τυλιχθεί στις φλόγες» στις αρχές Αυγούστου

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

16:23LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η ανακοίνωση για τη νέα σεζόν και οι πρώτες φωτογραφίες

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη Βρετανίδα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Σκιτσογράφος Στάθης κατά Τασούλα: «Αυτός ο... ραγιαδόφρων είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας»

16:26ΥΓΕΙΑ

Σε ποιες παραλίες της Αττικής απαγορεύεται η κολύμβηση - Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Η Έρη Ρίτσου για την απαγόρευση του «Γιάννη του φονιά»: Κάνει λόγο για συμπλέγματα και τραγελαφικά των κληρονόμων

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι» - Η δημοσίευση της Καίτης Γαρμπή για τον Μανώλη Μητσιά

16:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαίρη Νταλμάς

15:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνδυασμός υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια και χαμηλών στην Ανατολική Μεσόγειο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

17:17ΕΛΛΑΔΑ

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Η φωτιά ειναι ανεξέλεγκτη - Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα», λέει ο δήμαρχος της περιοχής

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική;» – Ο σκοτεινός ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

18:15ΥΓΕΙΑ

Μεταδοτική μορφή καρκίνου σε γατόψαρα ανακάλυψαν επιστήμονες - Νέο φως στον μηχανισμό της νόσου

13:51LIFESTYLE

Μίνα Καραμήτρου: Παραιτήθηκε από το OPEN

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό καλοκαίρι έως τώρα και τι έρχεται - Κρίσιμα τα επόμενα 24ώρα

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ