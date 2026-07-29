Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο με παραβάσεις και παραβιάσεις
Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν
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- Τουρκικά αεροσκάφη, ένα ATR-72 και ένα UAV, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
- Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και αναχαιτίστηκαν κατά πάγια πρακτική.
- Οι παραβιάσεις αφορούσαν το FIR Αθηνών και σημειώθηκαν την 29η Ιουλίου 2026.
- Δεν προκλήθηκαν εμπλοκές κατά τις παραβιάσεις και παραβάσεις.
Μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε σήμερα από το Αγαθονήσι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο και σήμερα σημειώθηκαν τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο.
Για ακόμη μια μέρα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις.
Συγκεκριμένα, δύο αεροσκάφη, ένα ATR-72 και ένα UAV προέβησαν σε 3 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 29η ΙΟΥΛΙΟΥ 2026
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR-72 και 1 UAV
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 2
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 3 (εκ των οποίων 1 από το ATR-72 και 2 από το UAV )
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 6 (όλες από το ATR-72)
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -
ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο