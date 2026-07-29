Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο με παραβάσεις και παραβιάσεις

Snapshot Τουρκικά αεροσκάφη, ένα ATR-72 και ένα UAV, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και αναχαιτίστηκαν κατά πάγια πρακτική.

Οι παραβιάσεις αφορούσαν το FIR Αθηνών και σημειώθηκαν την 29η Ιουλίου 2026.

Δεν προκλήθηκαν εμπλοκές κατά τις παραβιάσεις και παραβάσεις. Snapshot powered by AI

Μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε σήμερα από το Αγαθονήσι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο και σήμερα σημειώθηκαν τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο.

Για ακόμη μια μέρα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις.

Συγκεκριμένα, δύο αεροσκάφη, ένα ATR-72 και ένα UAV προέβησαν σε 3 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 29η ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR-72 και 1 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 3 (εκ των οποίων 1 από το ATR-72 και 2 από το UAV )

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 6 (όλες από το ATR-72)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο