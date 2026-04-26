Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με δίκυκλο στο Δερβένι – Σοβαρά τραυματίας ο μοτοσικλετιστής
Ο αναβάτης του δικύκλου μεταφέρθηκε με ασθενφόρο στο νοσοκομείο
- Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Δερβενίου.
- Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Ο αναβάτης του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου με ασθενοφόρο.
- Το ατύχημα προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στην κυκλοφορία.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγεμευμα της Κυριακής (26/4) στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Δερβενίου.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο αναβάτης του δικύκλου, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.
Το ατύχημα προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στο σημείο, καθώς η κίνηση διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:18 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνάντηση Μητσοτάκη με Τασούλα το μεσημέρι της Δευτέρας
18:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Την Τετάρτη η ομιλία Τσίπρα στο Ηράκλειο - Ποιοι θα συμμετέχουν
17:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: Ισοπαλία που δεν τους εξασφαλίζει την παραμονή
17:39 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Στη Λιβύη μεταβαίνει τη Δευτέρα ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης
14:50 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο
16:31 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ