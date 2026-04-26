Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με δίκυκλο στο Δερβένι – Σοβαρά τραυματίας ο μοτοσικλετιστής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγεμευμα της Κυριακής (26/4) στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Δερβενίου.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο αναβάτης του δικύκλου, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Το ατύχημα προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στο σημείο, καθώς η κίνηση διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.

