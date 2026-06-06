Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης 21χρονου Γάλλου τουρίστα στη Γριά Βάθρα

Snapshot Ένας 21χρονος Γάλλος τουρίστας τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Σαμοθράκη.

Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή 3η Βάθρα της Γριάς, όπου βρισκόταν μαζί με έναν ακόμα περιπατητή.

Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποίησε οκτώ πυροσβέστες για τη διάσωση.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τον τραυματία με φορείο σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Θέρμα.

Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση μεταφοράς ενός 21χρονου Γάλλου υπηκόου, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην 3η Βάθρα της Γριάς στη Σαμοθράκη.

Ο νεαρός άνδρας βρισκόταν στην περιοχή μαζί με ακόμα έναν περιπατητή όταν σημειώθηκε το ατύχημα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε αρχικά το ΕΚΑΒ, το οποίο με τη σειρά του ειδοποίησε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για τη διάσωσή του κινητοποιήθηκε άμεσα ομάδα οκτώ πυροσβεστών από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης, οι οποίοι προσέγγισαν τον τραυματία στο δύσβατο σημείο. Οι πυροσβέστες τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλή τοποθεσία στην περιοχή Θέρμα, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.