Ανακάλυψη «σταθμός» στην Καραϊβική: Εντοπίστηκαν τα πρώτα ναυάγια από τη «χρυσή εποχή των πειρατών»

Αρχαιολόγοι και κινηματογραφιστές βούτηξαν στα άδυτα του Νασάου, φέρνοντας στο φως τα ξύλινα πλοία του Μαυρογένη και της παρέας του

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ανακάλυψη «σταθμός» στην Καραϊβική: Εντοπίστηκαν τα πρώτα ναυάγια από τη «χρυσή εποχή των πειρατών»
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  • Αρχαιολόγοι εντόπισαν τα πρώτα ναυάγια της «Χρυσής Εποχής της Πειρατείας» στο λιμάνι του Νασάου στην Καραϊβική.
  • Η αποστολή ανακάλυψε έξι ναυάγια, τρία από τα οποία συνδέονται με πειρατές όπως ο Μαυρογένης και η Αν Μπόνι.
  • Βρέθηκαν κανόνια, σπαθιά, μολυβένιες σφαίρες και καμένα ξύλινα κύτη πλοίων με τεχνικές του 18ου αιώνα.
  • Ένα ναυάγιο κάτω από την παλιά γέφυρα του Νασάου περιείχε άθικτα αντικείμενα, αποδεικνύοντας την επιστροφή στην κανονικότητα μετά την πειρατεία.
  • Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν σε νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο της πειρατικής πόλης του Νασάου το 1715.
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Στην Καραϊβική υπήρξαν κάποτε πραγματικοί πειρατές. Σήμερα, μια ομάδα αρχαιολόγων και κινηματογραφιστών έφερε στο φως τα πρώτα ναυάγια που μπορούν να αφηγηθούν, χωρίς μυθοπλασίες, την αληθινή ιστορία της «Χρυσής Εποχής της Πειρατείας».

Μεταξύ του 1690 και του 1720, μια θρυλική κάστα πειρατών, στην οποία φιγουράρουν ονόματα όπως ο Μαυρογένης, ο Μπέντζαμιν Χόρνιγκολντ, ο Κάλικο Τζακ Ράκαμ και η Αν Μπόνι, είχαν μετατρέψει το Νασάου, στο νησί Νιου Πρόβιντενς, σε επίσημο ορμητήριό τους. Εκεί γεννιούνταν τα σχέδια των επιθέσεων, εκεί μοιραζόταν η λεία και εκεί στήνονταν τα μεγάλα γλέντια της εποχής.

Μια ριψοκίνδυνη αποστολή στα άδυτα του λιμανιού

Έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη ιστορική άδεια για κατάδυση στην απαγορευμένη ζώνη του λιμανιού του Νασάου, η αποστολή New Providence Pirates Expedition και το Wreckwatch TV ανακάλυψαν έξι ναυάγια. Τα τρία από αυτά συνδέονται άμεσα με την εποχή που μεσουρανούσαν οι παραπάνω πειρατικές φυσιογνωμίες.

«Χάρη στο Χόλιγουντ, όλοι αγαπούν τον μύθο», αναφέρει ο θαλάσσιος αρχαιολόγος και συνδιευθυντής του έργου, Δρ. Σον Κίνγκσλεϊ. «Πίσω όμως από τη φαντασία, κανείς δεν ξέρει πώς ζούσαν πραγματικά αυτοί οι θαλασσινοί λύκοι, πώς έμοιαζε η πόλη τους και τι απέγιναν τα ξύλινα εργαλεία του τρόμου τους».

Στο αποκορύφωμα της πειρατικής δραστηριότητας το 1718, ο κυβερνήτης του Νιου Πρόβιντενς, Γουντς Ρότζερς, είχε καταγράψει 40 καμένα και βυθισμένα πλοία στις ακτές του Νασάου. Παρά το γεγονός ότι πάνω από 1.000 πειρατές είχαν εγκατασταθεί στην πόλη, μέχρι σήμερα κανένα από τα πλοία τους δεν είχε εντοπιστεί στα τοπικά ύδατα.

«Το λιμάνι του Νασάου είναι τεράστιο», εξηγεί ο εξερευνητής και κινηματογραφιστής Κρις Άτκινς. «Τα θαλάσσια ρεύματα είναι επικίνδυνα και η περιοχή είναι γεμάτη καρχαρίες. Ήταν μια ριψοκίνδυνη αποστολή, με μεγάλες πιθανότητες να μην βρούμε τίποτα».

Τα ευρήματα: Κανόνια, σπαθιά και καμένα ξύλα

Οι έρευνες απέδωσαν καρπούς. Περίπου 21 μίλια ανατολικά του Νασάου, οι δύτες εντόπισαν σιδερένια κανόνια, μια πέτρα ακονίσματος για σπαθιά και μολυβένιες σφαίρες μουσκέτου.

«Η ορατότητα στα κρυστάλλινα νερά ήταν απίστευτη», σημειώνει ο συνδιευθυντής του έργου, Δρ. Μάικλ Πέιτμαν. «Το πλοίο ήταν βαριά οπλισμένο, ειδικά με περιστρεφόμενα κανόνια (swivel guns), το αγαπημένο όπλο των πειρατών, που θέριζε τα εχθρικά πληρώματα».

Μέσα στο λιμάνι, η ομάδα εντόπισε έναν σωρό από πέτρες έρματος που κρατούσε ακόμα καθηλωμένο στον βυθό ένα ξύλινο κύτος. Οι σανίδες του πλοίου ήταν συνδεδεμένες με ξύλινες γόμφους, τεχνική τυπική του 18ου αιώνα, ενώ το σκαρί έφερε εμφανή σημάδια καύσης. Όπως εξηγεί ο Πέιτμαν, αφού οι πειρατές λεηλατούσαν ένα πλοίο, το έκαιγαν μέχρι την επιφάνεια του νερού για να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματός τους από τις αρχές.

Το «θαύμα» κάτω από τη γέφυρα

Στα μέσα των ερευνών, η ομάδα έλαβε μια πληροφορία για ένα άλλο ναυάγιο κάτω από την παλιά γέφυρα του Νασάου, το οποίο «φρουρούσε» ένας επιθετικός ταυροκαρχαρίας. Αν και θεωρούνταν ότι το ναυάγιο είχε καταστραφεί από σύγχρονες εργασίες, οι αρχαιολόγοι έμειναν έκπληκτοι όταν αντίκρισαν άθικτες σανίδες, σχοινιά, γυάλινα μπουκάλια, τούβλα από την κουζίνα του πλοίου και δεκάδες πήλινες πίπες καπνού να προεξέχουν από την άμμο.

Οι πίπες έφεραν ανάγλυφα σχέδια με μονόκερους, άλογα και το βασιλικό έμβλημα της Αγγλίας, κατασκευασμένες στο Λονδίνο γύρω στο 1740. Το εμπορικό αυτό πλοίο ταξίδεψε στο Νασάου αμέσως μετά την πάταξη της πειρατείας, αποδεικνύοντας πώς το λιμάνι επέστρεψε στην οικονομική κανονικότητα μετά την περίοδο της αναρχίας.

Το πειρατικό όνειρο στη μικρή οθόνη

Η δεκαετία του 1710 ήταν μια εποχή ακραίας φτώχειας, με το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας να μειώνει το προσωπικό του στο μισό. Η πειρατεία πρόσφερε στους επαναστάτες μια διέξοδο από τις κακές συνθήκες των πολεμικών πλοίων και κέρδη έως και 1.000% υψηλότερα από τα κανονικά εμπορικά δρομολόγια. «Μπορεί να ήταν μια σύντομη ζωή, αλλά για μια μικρή περίοδο χάους, αυτοί οι ναυτικοί έβρισκαν ελευθερία και πλούτο. Αυτό ήταν το πειρατικό όνειρο», καταλήγει ο Πέιτμαν.

Οι ανακαλύψεις της αποστολής παρουσιάζονται σε μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Wreckwatch TV, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 4 Ιουνίου 2026. Μάλιστα, στη σειρά θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά ένα τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο υψηλής ακρίβειας, που αναπαριστά πώς έμοιαζε η «Πειρατούπολη» του Νασάου γύρω στο έτος 1715.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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