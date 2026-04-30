Κορνουάλη: Βρέθηκε ιστορικό ναυάγιο της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ από τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο καπετάνιος του γερμανικού υποβρυχίου είδε τη σιλουέτα του στόχου του στον βραδινό ουρανό στα ανοικτά των ακτών της νότιας Αγγλίας και έδωσε την εντολή να εκτοξευθεί μία μόνο τορπίλη. Ήταν η τελευταία φορά που κάποιος θα έβλεπε την ακταιωρό Tampa της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και τα 131 μέλη του πληρώματός του για περισσότερα από 107 χρόνια.

Τρία λεπτά αφότου η γερμανική τορπίλη χτύπησε στη μέση του πλοίου, το Tampa βρισκόταν στον πυθμένα του Ατλαντικού με όλο το πλήρωμα να έχει χαθεί, στη μεγαλύτερη ναυτική απώλεια για τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Χθες (29/4) η Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι μια ομάδα από Βρετανούς δύτες εντόπισε το ναυάγιο του Tampa το περασμένο Σαββατοκύριακο σε βάθος 91 μέτρων, περίπου 80 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης. Τα συντρίμμια βρέθηκαν από την British Gasperados Dive Team, μια εθελοντική ομάδα τεχνικών καταδύσεων που συνεργάζεται με ιστορικούς και ερευνητές για να εντοπίσει ναυάγια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τη σελίδα της στο Facebook . Η ομάδα έψαχνε το ναυάγιο από το 2023.

«Αυτή η ανακάλυψη είναι αποτέλεσμα τριών ετών έρευνας και εξερεύνησης. Η Τampa έχει τεράστια σημασία για τις ΗΠΑ και τους συγγενείς όλων όσων πέθαναν εκείνη την ημέρα. Η τελευταία τους κατοικία έγινε επιτέλους γνωστή», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας καταδύσεων, Στιβ Μόρτιμερ, σε μια ανάρτηση στο Facebook. «Η εύρεση της Τampa δεν έγινε απλώς το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό ήταν το δέκατο ταξίδι κατάδυσης για πιθανούς στόχους και όλοι - είτε κυβερνήτης, πλήρωμα, ερευνητής, σύνδεσμος ή δύτης - έπαιξαν ρόλο. Το κεφάλι μας ακόμη βουίζει. Τα καταφέραμε!», ανέφερε μια άλλη ανάρτηση στο Facebook.

Η Ακτοφυλακή δήλωσε ότι παρείχε στην ομάδα αρχεία και δεδομένα για να επιβεβαιώσει ότι το ναυάγιο ήταν το Tampa. «Αυτό περιελάμβανε τις αρχειακές εικόνες των εξαρτημάτων του καταστρώματος, του τιμονιού του πλοίου, των όπλων και αρχειακές εικόνες του Tampa», δήλωσε ο William Thiesen, ιστορικός της Ακτοφυλακής του Ατλαντικού.

Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1918, το πλοίο ξεκίνησε αποστολή νηοπομπής στα ύδατα του Ατλαντικού. Αλλά στις 26 Σεπτεμβρίου, ο καπετάνιος του Tampa ζήτησε άδεια να εγκαταλείψει τη νηοπομπή που συνόδευε, καθώς το πλοίο του είχε επικίνδυνα χαμηλά αποθέματα άνθρακα για την τροφοδοσία των λεβήτων του και χρειαζόταν ανεφοδιασμό με καύσιμα. Οι κυβερνήτες έκαναν δεκτό το αίτημα του καπετάνιου και το πλοίο κατευθύνθηκε προς ένα λιμάνι στην Ουαλία με πλήρη ταχύτητα γύρω στις 4 μ.μ.

Γύρω στις 8:15 μ.μ., εντοπίστηκε από το γερμανικό υποβρύχιο UB-41, το οποίο εκτόξευσε μια μεμονωμένη τορπίλη. Η έκρηξη από την τορπίλη ακολουθήθηκε από μια δευτερεύουσα έκρηξη, η οποία προκλήθηκε είτε από ανάφλεξη σκόνης άνθρακα είτε από έκρηξη γομώσεων βάθους στο πλοίο Tampa, σύμφωνα με το ιστορικό της Ακτοφυλακής.

Ένα αεροπλάνο που εστάλη για να αναζητήσει το πλοίο, όταν αυτό δεν έφτασε στον προορισμό του, βρήκε κομμάτια από τα συντρίμμια του την επόμενη μέρα. Στο πλοίο επέβαιναν 111 άνδρες της Ακτοφυλακής, τέσσερις ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και 16 Βρετανοί, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού του Βασιλικού Ναυτικού και πολιτών.

Οι Λιμενικοί προέρχονταν από όλα τα κοινωνικά στρώματα και περιοχές των ΗΠΑ και περιελάμβαναν μετανάστες από τη Ρωσία και τη Νορβηγία. Έντεκα από το πλήρωμα που χάθηκε ήταν μαύροι, σύμφωνα με το ιστορικό του πλοίου της Λιμενικής Σώματος. Ήταν οι πρώτοι Λιμενικοί απο μειονότητες που σκοτώθηκαν σε μάχη.

«Όταν το Tampa βυθίστηκε αύτανδρο το 1918, άφησε μια διαρκή θλίψη στην υπηρεσία μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διοικητής της Ακτοφυλακής, Ναύαρχος Kevin Lunday. «Ο εντοπισμός του ναυαγίου μας συνδέει με τη θυσία τους και μας υπενθυμίζει ότι η αφοσίωση, η αφοσίωση στο καθήκον, διαρκεί». Η Ακτοφυλακή δήλωσε ότι αναπτύσσει σχέδια για την περαιτέρω εξερεύνηση του ναυαγίου χρησιμοποιώντας αυτόνομα συστήματα και ρομποτική.